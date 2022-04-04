Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı

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İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ayasofyai Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'i, Kasım Efendi Camisinde İnegöllü vatandaşlarla buluşturdu.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif boyunca farklı gecelerde birbirinden kıymetli hocaların katılımıyla ilçe halkına farklı camilerde programlar hazırladı. Ramazan süresince Kadir Gecesi ile birlikte 7 gece farklı bir camide birbirinden değerli imam hatiplerin ağırlanacağı programların ilki, Pazar akşamı Kasım Efendi Camisinde gerçekleştirildi. Kuranı Kerim tilaveti ve teravih programlarının ilkinde, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer İnegöllülerle buluştu. Yatsı namazı öncesi Kuranı Kerim tilaveti gerçekleştiren Muştuer, ardından teravih namazını da kıldırdı.

Belediye Başkanı Alper Taban, namaz sonrası ise vatandaşlara Osmanlı Şerbeti içerek sohbet etti.

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