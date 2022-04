Eski lastikler kedilere ev oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokaklardan toplanan atıl haldeki eski otomobil lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü. Hazırlanan kedi evleri, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü çerçevesinde parklara yerleştirilirken; yılsonuna kadar 200 adet kedi evinin doğaya konulması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 14 bin 524 tedavi, 10 bin 296 parazit uygulaması, 5 bin 940 adet kısırlaştırma, 4 bin 992 aşılama ve 329 acil müdahale ile sahipsiz sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakım ve besleme faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Pandeminin başından bu yana, ilaçlama personelleri ve gönüllü hayvan severler ile birlikte 160 ton mama dağıtımı yapıldı. Ayrıca havaların soğuması ile birlikte can dostlarının barınma ve beslenmesi için 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları, sahil kenarları gibi yerlere 750 adet köpek kulübesi, 250 adet betonmatiksuluk ile 70 adet büyük mamamatik konuldu ve bin 250 noktada besleme çalışmaları yapıldı.

Sahipsiz hayvanların barınmalarından beslenmesine kadar gerekli her çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 3 ayında da 20 ton mama dağıtımı yaparken, ihtiyaç duyulan bölgelere de 50 köpek kulübesi daha yerleştirdi. Bu yıl kediler için özel bir proje başlatan Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem çevreyi hem de sokak hayvanlarını koruyor. Çevreye gelişi güzel atılan eski otomobil lastiklerini toplayan Büyükşehir Belediyesi, atık lastikleri kedi evine dönüştürüyor. Temizlenip, boyanan, kedilerin içine girip soğuktan da korunabileceği şekilde dizayn eden lastikler, doğaya yerleştirilmeye başlandı. Reşat Oyal Kültür Parkı girişindeki yeşil alana yerleştirilen kedi evlerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu proje ile çevreyi kirleten lastikler, can dostlarımız kediler için sıcak yuvaya dönüşüyor. Bu şekilde yılsonuna kadar 200 kedi evi yapıp, ihtilaç doyulan alanlara yerleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.