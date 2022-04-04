Kromo-Gen firmasından BUÜ’ye TEKNOFEST desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) TEKNOFEST’te yarışacak takımlarına iş dünyasından sponsorluk desteği gelmeye devam ediyor. Bursa firması KromoGen Biyoteknoloji, ön elemeyi geçmeyi başaran UET Elektromobil Takımı'na teknik desteğin yanı sıra mentorluk hizmeti verecek.

BUÜ’de TEKNOFEST Yarışları için hazırlıklar devam ediyor. Üniversite yönetimi, yarışmaya katılacak takımlar için çalışmalarını genişletiyor. Ön elemeyi geçen takımlardan olan UET Elektromobil Takımı için KromoGen Biyoteknoloji firmasından sponsorluk desteği geldi. Bu yıl Samsun’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Yarışları’na hazırlanan UET Elektromobil Takımı, projeleri için gerekli olan malzeme, araçgerecin yanı sıra ihtiyaç duydukları konularda mentorluk hizmetini KromoGen firmasından alacak. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Firma Genel Müdürü Murat Yazıcı arasında imzalandı. Törende Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve firma yöneticileri ile UET Elektromobil Takımı üyeleri hazır bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ülkenin geleceğine gençlerin yön vereceğini vurguladı. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Onlar bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan öğrencilerimiz ile yakından alakadar oluyoruz. Bu çerçevede iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile işbirliği protokolleri imzalamaya başladık. Gençlerimize sponsorluk desteği veren KromoGen Biyoteknoloji firmasının yöneticilerine üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

KromoGen Biyoteknoloji Genel Müdürü Murat Yazıcı ise öğrencilik dönemlerinde aynı süreçlerden geçtiğini ve gençlerin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini aktardı. Gençlerinin yakın gelecekte bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri olacağına dikkati çeken Murat Yazıcı; “Biz ağabeyleri olarak onlara destek olacak ve yol göstereceğiz. Yakın gelecekte de onlar deneyim sahibi olacak ve bizim çocuklarımıza sahip çıkacaklar. İnşallah güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile oluruz. Bizlere bu imkanı tanıyan Üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Eleme aşamasını geçerek yarışlarda yer almaya hak kazanan öğrenciler de sponsorluk desteği veren firma yöneticilerine teşekkür etti. Öğrenciler, işbirliği sayesinde proje çalışmalarının daha verimli geçeceğine inandıklarını vurguladı.

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