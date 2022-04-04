BUÜ’den Yusufeli’ne kitap bağışı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan akademik ve idari personel ile öğrenciler, Artvin’in Yusufeli ilçesinde ihtiyacı olan eğitim kurumlarına gönderilmesi amacıyla kitap bağışı yaptı.

BUÜ Kültür Müdürlüğü ile Kültür Birliği Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen kampanyaya öğretim üyeleri, personel, öğrenciler destek verdi. Toplanan yüzlerce kitap, koliler halinde Yusufelililer Dernek Başkanı Mükerrem Köprücü’ye teslim edildi. Duyarlılıklarından ötürü Üniversitenin tüm personeline ve öğrencilerine teşekkür eden Mükerrem Köprüsü, kitapların Yusufeli Şehit Salih Hüseyin Paça Anadolu Lisesi’ne ulaştırılacağını açıkladı. Kültür Müdürü Mustafa Hacoğlu ise etkinliğe destek veren başta öğretim üyesi Erdem Gedikli olmak üzere üniversitenin tüm mensuplarına teşekkür etti. Hacoğlu, hediye edilen kitapların Anadolu Lisesi’ne ve öğrencilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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