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"Kanserden değil, geç kalmaktan korkun" İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz kanser panelinde konuştu.

İHA

"Kanserden değil, geç kalmaktan korkun" İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz kanser panelinde konuştu.

Bursa’da ‘17 Nisan Ulusal Kanser Haftası’ etkinlikleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Kanser Paneli’ programı ile başladı.
Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, sağlık müdürlüğü yöneticileri, personeli ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, kanserin hayatın bir gerçeği olduğuna dikkat çekerek, “Bu hastalığın önüne geçebilmenin en iyi yolu onu erken teşhis edebilmektir. Bu tarz programlar gündelik hayatta aklımızdan çıkan hastalıkların, erken teşhisinin sağlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ulusal Kanser Haftası vesilesiyle halkımızı taramalar konusunda daha duyarlı davranmaya davet ediyorum ” dedi.
Pandemi nedeniyle farkındalık etkinliklerinden bir süre uzak kalmak zorunda kalındığını hatırlatan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bu vesileyle pandemi boyunca büyük emek ve gayretler gösteren sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi borç biliriz” diye konuştu.
Kanserin, dünyada ve Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarından sonra önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ‘Fakat şunu da biliyoruz ki kanser, yüzde 50’ye kadar basit önlemler alarak korunabileceğimiz bir hastalık. Erken teşhis sayesinde ise birçok türünde yüzde 100’e kadar tedavi şansı bulunmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi kanserden değil, geç kalmaktan korkmamız gerekiyor’ dedi.
Bursa’da kanser ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, ‘İlimizde KETEM, ilçe Sağlık Müdürlükleri, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerimizde; 4069 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 3065 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı, 5070 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikler gerçekleştirilmektedir. Teşhis ve tedavi hizmetleri, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarımız tarafından yapılmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı geç olmadan bu merkezlerimizden faydalanmaya bekliyoruz” diye konuştu.
‘Hedefe Yönelik Tedaviler Kullanılıyor’
Son yıllarda kanser tedavisinde olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Prof. Dr. Türkkan Evrensel ise, ‘Kanserde erken teşhis etkin tedavi açısından her zaman büyük önem taşıyor. Fakat artık ileri evrede fark edilmiş olsa dahi özellikle immunoterapi gibi hedefe yönelik tedaviler sayesinde kanseri kronik bir hastalık haline dönüştürebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birimi Sorumlusu Dr. Gaye Akpınar, Bursa’da yürütülen kanser çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirirken, Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Ahmet Bilgehan Şahin ise ‘Noniyonizon Radyasyonun Kanserle Olan İlişkisi’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Programda ayrıca KETEM olan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde yaptırdıkları taramalar sayesinde ileri merkeze sevk edilen; Sultan Yıldırım, Şekernas Çelepkolu ve Necmiye Fidandiken bu süreçte yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.
Program keman virtüözü Yiğitcan Kesendere’nin keman dinletisi ile son buldu.

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