Balıkesir'de intihara kalkışan babanın çocukları devlet korumasında



Mehmet İNANFatih Emrah ERDOĞAN/ SUSURLUK, (Bursa), (DHA)BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde uyuşturucu kullandıktan sonra silahla eşi Bilge Akça (33) ve oğlu Muhammet Tahir'in (4) ölümüne, kendisi ve kızı E.A.'nın (11) yaralanmasına neden olan Fatih Akça'nın (40) hastanedeki tedavisi sürüyor. Babasının kullandığı silahtan çıkan kurşun ile yaralanan E.A. ile A.A. (8) ise Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

Olay, önceki gün Susurluk ilçesi, kırsal Kurucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, eşi Bilge Akça ile tartıştı. 'Uyuşturucu kullanmak'tan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre uyuşturucu madde aldıktan sonra tabanca ile intihara kalkıştı, eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti. Kollarından yaralanan baba ile kızı Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı bularak yakınlarına teslim etti. Anne ile oğulun cenazesi ise dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

KÜÇÜK KIZ TABURCU OLDU

Hastanede psikolog eşliğinde ifade veren E.A. "Babam ile annem tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim Muhammet Tahir, kanlar içerisinde kaldı. Yere düşüp, öldüler. Düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık" dedi. Tedavisinin ardından E.A. da dün akşam taburcu oldu.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de E.A. ile A.A.'yı koruma altına aldı. 2 kardeşin gerekli incelemenin ardından yakınlarına verilebileceği ya da devlet koruması altında kalmaya devam edecekleri bildirildi.

Bu arada eşini ve oğlunu öldürüp kızını yaralayan Fatih Akça'nın tedavisi, Susurluk Devlet Hastanesi'nde sürüyor. İfadesinde, olay günü intihara teşebbüs etmek istediği sırada eşinin kendisine engel olmaya çalıştığını ve elindeki silahın ateş alması sonucu eşi ile oğlunun vurulduğunu belirten Akça, taburcu olduktan sonra adliyeye çıkartılacak. Kolundan ameliyat olacağı belirtilen Akça'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

2022-04-04 15:14:06



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