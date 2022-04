Nilüfer'de kedilere özel hizmet Revize edilen kedi bölümü hizmete girdi

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde revize edilerek sokak kedileri için düzenlenen kedi bölümü, Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde açılarak hizmet vermeye başladı.

2003 yılında açılan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelişen teknoloji ve artan popülasyon karşısında daha kaliteli ve doğru hizmet vermek adına tesislerinde revizyon başlattı. Bu revizyon çalışmaları çerçevesinde tesiste sokak kedileri için ayrı bir bölüm düzenleyen Nilüfer Belediyesi, kedi bölümünü 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde hizmete açtı.

Kedi bölümünün açılış kurdelasını; sokak hayvanları yararına çalışan derneklerin temsilcileri, Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Gurubu üyeleri ve hayvanseverlerle birlikte kesen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bütün belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara ağırlık vermesi gerekiyor. Bölgemize bırakılan çok sayıda sokak hayvanı var. Hayvanseverlerle, sokak hayvanlarının yaşam haklarını sağlamlaştırmak için ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Herkesi seferberliğe davet ediyorum” dedi.

Her Eve Bir Pati Derneği kurucusu Emre Yıldırım ise “Buradaki tüm veteriner hekimler çok değerli. Barınağın gönüllüsü olarak burada sağladığınız hizmetler için hepinize minnettarız” dedi.

Hizmet vermeye başlayan kedi bölümünde, her hasta kedi için ayrı hasta kafesleri, ek olarak bir adet muayene salonu, bir adet operasyon salonu ve üç adet kedi yoğun bakım salonu bulunuyor.

Öte yandan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcuları da 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Feridun Uyruk, kulüp müdürü Kenan Daştan ve takım antrenörleri Yanitsa Rangelova ile birlikte merkezi gezen sporcular, tedavi gören hasta ve yaralı hayvanların durumları ile merkez faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Nilüfer’deki Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinlilerinden biri de PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirildi. BAKUT (Bursa Arama Kurtarma Derneği Spor Kulübü Derneği) gönüllülerinin fotoğraflarından oluşan sokak hayvanları temalı sergi fotoğrafseverlerle buluştu. 45 Nisan 2022 günlerinde açık olacak sergiyi ziyaret edenler Her Eve Bir Pati Derneği stantlarından mama satın alarak sergideki fotoğrafları satın alabiliyor.

