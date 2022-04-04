Karacabey’de ramazan bir başka güzel

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de ramazan bir başka güzel

İHA

Karacabey’de ramazan bir başka güzel

Karacabey Belediyesi, kentte birlik, beraberlik ve paylaşım duygularının pekişmesine katkı sağlama hedefiyle, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel organizasyona imza atıyor.
Aşevi ile her gün 1200 kişiye sıcak yemek ulaştıran Karacabey Belediyesi, iftar sofralarının heyecanına ortak olup Ramazan’ın bereketine bereket katarken, kararlı bir şekilde sürdürdüğü gıda denetimlerine Ramazan’da da devam ederek, kontrolsüz gıda satışlarının önüne geçiyor.
Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan boyunca fırın, pastaneler başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetleyerek kontrollerini aralıksız sürdürecek.
Dolu dolu Ramazan
Karacabey Belediyesi tarafından, 17 24 Nisan tarihleri arasında da ışıl ışıl süslenen Cumhuriyet Alanında, Ramazan’a özel bir dizi etkinlikler olacak.
1724 Nisan tarihleri arasında her akşam farklı bir gösteri ücretsiz olarak halkla buluşacak. Bunun yanında 8 gün boyunca çocuklara özel ikramlar, atölyeler ve gösteriler de olacak.
Bu çerçevede Karacabey; KaragözHacivat gösterileri, meddahlar, tiyatro, konser, sihirbaz gösterisi, Ramazan sohbeti, ilahi, kukla gösterileri, geleneksel yarışmalar gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Özkan’dan birlik ve beraberlik vurgusu
Ramazan ayının manevi atmosferinin Karacabey’de doyasıya yaşanacağını aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, “Ramazan ayı, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağladığı gibi manevi atmosferin de her alanda doya doya yaşandığı çok önemli bir aydır. Karacabey Belediyesi olarak; birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza Ramazan coşkusunu, mutluluğunu daha farklı duyurmak ve hissettirmek. Bu özel zaman diliminde Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin; yaptığımız ibadetlerimizi ve oruçlarımızı kabul eylesin inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer'de kedilere özel hizmet Revize edilen kedi bölümü hizmete girdi
YEREL HABERLER Nilüfer'de kedilere özel hizmet Revize edilen kedi ...
Yıldırım'da dönüşüm hız kesmiyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da dönüşüm hız kesmiyor
Balıkesir'de intihara kalkışan babanın çocukları devlet korumasında
YEREL HABERLER Balıkesir'de intihara kalkışan babanın çocukları ...
Bakan Nebati: Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye, pozitif ayrışan ender ülkelerden olacak
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye, ...
Bakan Nebati: "Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı bakiyesi 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL’ye ulaşmıştır” Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye, salgın döneminde olduğu gibi pozitif olarak ayrışan ender ülkelerden birisi olacaktır” 'Mesken ve konutlarımızın 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgazın bir an evvel çıkarılıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulması için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Nebati: "Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı ...
Bursa'da hayat kurtaran eğitim
YEREL HABERLER Bursa'da hayat kurtaran eğitim
Şehitler Camisi ibadete açıldı
YEREL HABERLER Şehitler Camisi ibadete açıldı
"Kanserden değil, geç kalmaktan korkun" İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz kanser panelinde konuştu.
YEREL HABERLER "Kanserden değil, geç kalmaktan korkun" İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Uluçam'da 200 yıllık gelenek yaşatılıyor Dündar, Uluçam Sakinleriyle Oruç Açtı
YEREL HABERLER Uluçam'da 200 yıllık gelenek yaşatılıyor Dündar, ...
BUÜ’den Yusufeli’ne kitap bağışı
YEREL HABERLER BUÜ’den Yusufeli’ne kitap bağışı
Kromo-Gen firmasından BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
YEREL HABERLER Kromo-Gen firmasından BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
Eski lastikler kedilere ev oldu
YEREL HABERLER Eski lastikler kedilere ev oldu
Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı
YEREL HABERLER Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih ...
Üniversiteli gençler, evcil hayvanların resimlerini 15 kilo mama karşılığı çiziyor
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler, evcil hayvanların resimlerini ...
Veli, öğretmen ve öğrenci üçgeninde etkili ve başarılı iletişim
YEREL HABERLER Veli, öğretmen ve öğrenci üçgeninde etkili ve ...
Mudanya iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Mudanya iftar sofrasında buluştu
Keles’te evsel atık sıkıntısı tarih oluyor
YEREL HABERLER Keles’te evsel atık sıkıntısı tarih oluyor
Fen bilgisi öğretmen adayları derslerini GUHEM'de işledi
YEREL HABERLER Fen bilgisi öğretmen adayları derslerini GUHEM'de ...
Dosab ve Dosabsiad bu ramazan da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
YEREL HABERLER Dosab ve Dosabsiad bu ramazan da ihtiyaç sahiplerini ...
Teknolojik öğrenciler, engellilerin hayatını kolaylaştıracak cihaz yaptı Bu cihaz yardımıyla yatağa bağımlı hastalar ihtiyaçlarını daha rahat giderebiliyor
YEREL HABERLER Teknolojik öğrenciler, engellilerin hayatını ...
Meclis üyesi Murat Erbaş’ın ismi parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Meclis üyesi Murat Erbaş’ın ismi parkta yaşayacak
Bursa'da fotoğraf çekmek için canını tehlikeye attı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da fotoğraf çekmek için canını tehlikeye attı, ...
Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
(Özel) Türk civcivi Gürcistan’dan dünyaya yayılıyor Türkiye’de ilk kez bir tavuk firması yurt dışında canlı civciv fabrikası kurdu Hastavuk Gürcistan’da ürettiği civcivleri dünyanın bir çok yerine satacak Civcivler için dev kargo uçağı kiralayan firma Afrika’nın bir çok bölgesine de civciv ihraç ediyor Kuluçka süresini tamamlayıp yumurtalarından çıkan milyonlarca civcivin toplanma anı kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Türk civcivi Gürcistan’dan dünyaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.