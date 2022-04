Yörük Türkmenlerine akademik ve bilimsel destek BUÜ’den

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ÜniversiteSivil Toplum işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi adına farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Son olarak Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği ile işbirliği protokolü imzalandı. Üniversite, protokol çerçevesinde birliğin yürüteceği faaliyetlere akademik ve bilimsel destek sağlayacak.

Protokol imza töreni BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu arasında imzalandı. Törende BUÜ Genel Sekreteri Osman Dikmen, TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, Birlik Yöneticileri ile akademik ve idari personel hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, toplumun her kesimi ile işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kent yöneticileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile herhangi bir ayırım gözetmeden ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu kentin ortak aklı olarak gördüğümüz üniversitemiz, Bursa’daki tüm kurum ve kuruluşlara açıktır. Toplumun her kesimi ile faaliyet, proje ve etkinlik noktasında işbirliğine hazırız. Ülkemizin, Türk Dünyası ile son dönemde kurduğu diyalogları memnuniyetle takip ediyoruz. Bursa’mızın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin ardından bu olumlu havanın daha da geliştirileceğine inanıyoruz. Üniversite olarak Büyükşehir Belediyemizin yürütücülüğünü üstlendiği tüm faaliyetlerde elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Bugün de Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği ile özel bir protokole imza atacağız. Genel Başkan Sayın İrfan Tatlıoğlu ile de uzun yıllara dayanan bir muhabbetimiz var. Üniversitemiz, Birlikten gelecek tüm taleplere açıktır. Ortak proje üretmekten, birlikte çalışmaktan son derece memnun olacağız. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise konuşmasında Uluslararası Kültürel İşbirliği Kanunu’na göre ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduklarını hatırlattı. Ülkeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için Türk Devletleri Teşkilatları’nın kurulduğu bilgisini paylaşan İrfan Tatlıoğlu; “Bu anlamda resmi olarak tanınan ve yetkilendirilen Türkiye’deki en büyük sivil toplum örgütü biziz. Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ve Üniversitemizin Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a büyük bir saygımız var. Bursa’nın bilgi deposu burası, sizler de bu şehrin en alim insanlarısınız. Birlik olarak bizlere yol göstermenizi arz ediyoruz. Bizim Akşemseddin’imiz olmanızı istiyoruz. Bu işbirliği bizim için büyük bir önem taşıyor. TÜRKSOY ile de protokol imzaladık. Üniversitemizle de ilim, irfan, tarih ve diğer alanlarda birlikte çalışabilmek için işbirliği yapmak istiyorduk. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir de Türkmen Birliği ile uzun zamandır birlikte çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Bursa’da adında Türk Dünyası bulunan iki yapı olduğuna işaret eden Doç. Dr. Erdem Özdemir ; “Şuanda Türk dünyası her zamankinden daha fazla yakınlaşma süreci içine girmiş durumda. İşbirliği sürecini Üniversite adına TÜDAM yürütecek. Birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza ve gelecek nesiller için son derece önemli kültürel aktarımlar yapacağımıza gönülden inanıyorum” açıklamasında bulundu.

