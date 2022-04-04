Bursa'da 200 binden fazla sahipsiz hayvan var Bursa Veteriner Hekimler Odası'ndan Sokak Hayvanları Günü mesajı

Bursa Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melike Baysal, Bursa'da 200 binden fazla sokakta yaşayan hayvan olduğunu açıkladı

Melike Baysal, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baysal, "Sokakta yaşayan hayvan popülasyonu giderek artmakta, hem hayvan sağlığı ve refahına, hem halk sağlığına zarar verecek sonuçlar oluşmaktadır. Toplum olarak, belediyeleri görevlerini yapmaya, devleti hayvanlara sahip çıkmaya çağırmalı, görevlerini hatırlatmalıyız" dedi.

Dünyanın tüm canlılara yeteceğini belirten Melike Baysal, "Sokak hayvanı' diye bir şey olmadığını, sokakların kedi köpek doğurmadığını dile getiriyoruz her seferinde. Sokakta yaşamak zorunda kalan yada bırakılan insanlara üzüldüğümüz gibi üzülmemiz gerekir sokaktaki hayvanlara. Aç, susuz, soğukta üşüyerek, sıcakta nefes bile alamayacak hale gelerek, trafik kazası, hastalıkla boğuşarak, taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalarak yaşamak zorunda kalan canlılar bunlar. Bu nedenle, devletin insana sahip çıkacak kanunları yapıp uyguladığı gibi hayvana sahip çıkacak kanunları da daha etkin bir hale getirmesini ve uygulamasını bekliyoruz" dedi.

Sahipsiz hayvanların sağlığının korunması 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere verildiğini söyleyen Baysal, "Şu anda Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmayarak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon görevini yerine getirmeyen, dolayısıyla kanuna muhalefet eden binlerce belediye var. Büyükşehir Belediyesiyle 18 belediyesi olan Bursa’da da sadece dört belediye bu görevi yerine getirmektedir. Bunların haricinde bazı belediyeler de geçici bakımevleri ile kısırlaştırma yapmaktadır. Bu nedenle sokakta yaşayan hayvan popülasyonu da giderek artmakta, hem hayvan sağlığı ve refahına, hem halk sağlığına zarar verecek sonuçlar oluşmaktadır. Şu anda Bursa’da 200 binin üstünde sahipsiz hayvan olduğu düşünülmektedir. Tüm bu sayının sağlıklı kalmasını, kısırlaştırılmasını sağlaması beklenen belediye veteriner hekim sayısı ise 30 civarındadır. Belediyelerde yönetici olan ya da halk sağlığı birimlerinde çalışan veteriner hekimler sayıya dahil değildir, bu şekilde de sayı 60 civarı olmaktadır zaten ki bu da belediyelerin veteriner halk sağlığı alanındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için yeterli değildir. Toplum olarak, belediyeleri görevlerini yapmaya, devleti hayvanlara sahip çıkmaya çağırmalı, görevlerini hatırlatmalıyız" dedi.

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