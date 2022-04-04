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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik Belediye Meclisi sahildeki kaçak yapılaşmanın önünde geçecek

İHA

İznik Belediye Meclisi sahildeki kaçak yapılaşmanın önünde geçecek

Bursa'nın İznik ilçesinde göl ve sahil şeridinde kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek bir karar alınarak meclise yetki verildi. Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısında encümen ve komisyon üyeleri yeniden belirlenirken göl ve sahil şeridinde kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek kararlar alınarak meclise yetki verdi.
Meclis’te gündem dışı olarak verilen önergede belediyenin ihtiyacı olan bir adet Forklift alınması meclisin onayına sunuldu. Karar oy birliği ile meclisten geçti. İlçenin Mahmut Çelebi Mahallesi 150 ada 38 parsel de bulunan 128,26m2 ve 149 ada 4 parselde bulunan 116,63m2 olan taşınmazların kamulaştırması önerildi. Bu kararda oy birliği ile meclisten geçerek kabul edildi. Belediye meclisine verilen diğer bir önergede İznik Gölü sahil kıyı şeridinde bulunan kaçak yapıların önüne geçebilmek adına karavan, römork vb. taşınabilirlerde dahil olmak üzere izinlerin uygun görüldüğü taktirde İznik Belediyesi tarafından verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bu karara göre hiç kimse göl sahil şeridine belediyeden izin almadan bir çivi bile çakamayacak. Mevcut olan aykırı yerler ise belediye ekiplerince tespit edilip gerekli işlemler yapılacak. Meclis aldığı bu kararla elini daha da güçlendirmiş oldu.
İznik Belediye Meclisi 17 gündem maddesi ile toplandı. Görev süreleri dolan encümen üyeleri ve komisyonlara bir yıllığına yeniden üye seçimleri yapıldı. Seçimler sonrası
Encümen üyeliğine Zeliha Peşte ve Önder Bulut seçilirken, komisyon üye seçimleri ise, Plan Bütçe Komisyonu: Halil Arslan, Önder Bulut ve Ömer Alperen Özen, İmar Komisyonu: Halil Arslan, Önder Bulut ve Ömer Alperen Özen, Çevre Komisyonu: Zeliha Peşte, Ramazan Sert ve Kadir Yüksek, Kültür Komisyonu: Zeliha Peşte, Ramazan Sert ve Kadir Yüksek, Turizm Komisyonu: Halil Çakır, İsmail Topuz ve İsmail Aydemir, Ulaşım Komisyonu: Halil Çakır, Halil Aslan ve İlker Kara, İçkili Yer Bölgesi Komisyonu: Halil Çakır, Ramazan Sert ve İsmail Aydemir, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Zeliha Peşte, Ramazan Sert ve Kadir Yüksek, Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Halil Arslan, İsmail Topuz ve İlker Kara, Hukuk Komisyonu: Halil Çakır, Zeliha Peşte ve İsmail Aydemir’den oluştu.

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