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Bursa’yı fetih coşkusu sardı Nisan ayı bayram havasında geçecek Bursa’yı dolu dolu bir şenlik bekliyor Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri başlıyor

İHA

Bursa’yı fetih coşkusu sardı Nisan ayı bayram havasında geçecek Bursa’yı dolu dolu bir şenlik bekliyor Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri başlıyor

Bursa’nın fethinin 696’ıncı yılında Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Nisan ayı süresince Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacak. Pandemi nedeniyle 2 yıldır kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilen Fetih Şenlikleri, birbirinden renkli etkinliklerle önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bursa’da bayram havası yaşatacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin etkinlik takvimini açıkladı. Bu yıl salgının etkisinin azalması ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Bursa’nın fethinin 696’ıncı yıldönümü için coşku dolu bir şenlik programı hazırladıklarının altını çizen Başkan Dündar, “17 yıldır gerçekleştirdiğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Şenlikleri, ciddi bir altyapıya sahip, kurumsallaşmış ve her kesime hitap eden etkinlikler bütünlüğünden oluşmaktadır. Bu etkinlikler ile birlikte Bursa’nın fethinin kutlandığı bayram havasında bir Nisan ayı geçireceğiz. Bursa, 23 yıllık kuşatmanın sonucunda savaş olmadan ve kan dökülmeden fethediliyor. Osmangazi Belediyesi olarak, Bursa’nın fethini baharı müjdeleyen Nisan ayında, sevgi, barış ve kardeşlik ortamında 17 yıl önce kutlamaya başladık ve bunu sürdürüyoruz” dedi.
Bursa'yı dolu dolu şenlik bekliyor
Fetih şenliklerinin etkinlik takvimini kamuoyuna açıklayan Başkan Dündar, “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni, 6 Nisan Çarşamba günü sabah saat 06.00’da Ulucami’de Fetih duasını okuyarak başlatacağız. 8 Nisan Cuma günü Minyatürlü Eserlerde Osmanlı Padişahları ve Sultan III. Mehmed sergisinin açılışını yaparak; 3’üncü Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu’nu düzenleyeceğiz. 9 Nisan Cumartesi günü Tophane Meydanı’nında yapılacak olan resmi açılış töreninin ardından Fetih Yürüyüşü’nü gerçekleştireceğiz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde son bulacak olan fetih yürüyüşünün ardından vatandaşlarımıza iftar ikramımız olacak. Bursa’daki birçok dernek, sivil toplum kuruluşu ve spor kulüpleri de bu yürüyüşte yer alacak” diye konuştu.
Şenlikler bayram havası yaşatacak
Bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi münasebetiyle her yıl düzenlenen Köy Kınası ve Düğünü etkinliklerini bu yıl gerçekleştirmediklerini belirten Başkan Dündar, “Köy Kınası ve Düğünü etkinliğinin yerine bu yıl 10 Nisan Pazar günü yapacağımız gezek programını şenliklerimizi ekledik. 17 Nisan Cumartesi günü Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu’nun startını vereceğiz. Çok sayıda yabancı atlet bu koşuda mücadele edecek. Şuana kadar 700’den fazla sporcu koşu için kayıt yaptırdı. Bu yarış, Bursa’nın tanıtımına da ciddi katkı koyuyor. Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ile birlikte düzenlediğimiz Tarihi Kent Halk Koşusu’na bu yıl Ramazan ayı münasebetiyle yer vermeyeceğiz. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri 24 Nisan Pazar günü Armutköy Mahallesi’nde gerçekleştirilecek Rahvan Atları Koşusu ile son bulacak” diye konuştu.
Kardeş ülkelerden misafirler gelecek
Büyük bir coşkuyla Bursa’nın fethinin kutlanacağı Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Şenlikleri’ni her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım ile gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Dündar, “Yurtdışındaki kardeş ülkelerimizden yoğun katılımın olduğu Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, uluslararası bir niteliğe bürünmüş durumda. Bursa’nın bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, dolayısıyla da Türk dünyasından misafirlerimiz de etkinliklerimizde bizlerle birlikte olacak. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyorum” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin Bursa için çok anlamlı ve önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Osmangazi Belediyemiz tarafından şenlikler çerçevesinde hazırlanan birbirinden güzel etkinliklere bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Fetih Şenlikleri, ülkemize ve Bursa’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.
Prof. Dr. Mustafa Kara da, şenlikler çerçevesinde düzenlenen sempozyumlara değinerek, “Sempozyumlarda her yıl bir Osmanlı padişahı ele alınıyor. Birçok konu ilk defa kamuoyuna sunuluyor. Bu oturumlarda Bursa ve Osmanlı tarihi aydınlanıyor. Sempozyumlarda ele alınan konular kitap haline dönüştürülüyor. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise 3 kıtaya barış ve adaleti götüren Osmanlı’nın tarihi açısından bu şenliklerin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Şenlikler çerçevesinde düzenlenen sempozyumlarda bu zamana kadar 18 adet kitap basıldı. Değerli akademisyenler tarafından hazırlanan bu kitapların hepsinin milli külliyemizde önemli yeri var. Osman Gazi’nin adını yaşatmamız gerekiyor. Osmanlı, bu topraklardan doğup dünyada eşi görülmemiş bir şekilde 3 kıtaya yayılıp büyük bir devlet haline geldi. Etkinlikleri düzenlerken bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Dünyada tek olan bu fetih müzesinin kubbesinde sergilenen 6 Nisan 1326 gününün şartlarını tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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