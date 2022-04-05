İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: “Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir”

Otizmin küçük yaşlarda kendini belli eden nöro gelişimsel bir bozukluk olduğunun altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastalığın erken yıllarda teşhis edilmesinin erken müdahale ve eğitim çalışmalarının bir an önce başlatılması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı aracılığıyla 2021 yılında Bursa’da 11 bin 924 çocuğun tarandığı bilgisini veren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Dünya Otizm Farkındalık Günü” çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Otizm spektrum bozukluğu belirtilerinin yaşamın ilk iki üç yılı içerisinde ortaya çıktığını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, “Otizmli olan insanlar fiziksel olarak diğer insanlardan farklı değildir. Hatta zaman zaman aralarından özel yeteneğe sahip ileri zekâ düzeyine sahip bireyler de çıkmaktadır” dedi.

Otizmli bireylerde kişiye özel tedaviler uygulandığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Otizm, ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, otizmin tek çaresi erken tanı, yoğun ve sürekli eğitimdir. Olguların çoğunda hareketlilik, uykusuzluk, öfke, takıntı ve dikkat sorunu gibi problemler sebebiyle psikiyatr denetiminde ilaç kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gerekir ki, güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak aileler bu yöntemlere başvurarak ciddi maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu yöntemlere yönelmeden önce mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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