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Sevgiliye cinsel saldırıdan yargılanan sanık, fuhşa zorlayıp, görüntülerini çekmiş

DHA

Sevgiliye cinsel saldırıdan yargılanan sanık, fuhşa zorlayıp, görüntülerini çekmiş


BURSA, (DHA)BURSA´da, birlikte yaşadığı E.D.´ye (38) cinsel saldırıda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, tutuklu sanık Yunus P.´nin (32) yargılanmasına başlandı. E. D., eşinden boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Yunus P.´nin kendisini uyuşturucuya alıştırıp, yakın arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayarak, o anları kamera ile kayda aldığını söyledi.
Olay geçen yıl Yıldırım ilçesinde meydana geldi. E. D., eşi ile boşandıktan sonra tanıştığı Yunus P. ile birlikte yaşamaya başladı. E.D., kasım ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´na giderek, hakaret ve şiddete uğradığı gerekçesiyle Yunus P. hakkında suç duyurusunda bulundu. E.D. şikayet dilekçesinde, "Yunus P., ile birlikte yaşamaya başladık. Uyuşturucu kullandığını gördüm. Uyuşturucu kullandığında başka kişiliğe girerek, beni başka erkeklerle cinsel ilişkiye girme konusunda ikna etti. İlişkiye girdiğim üçüncü kişilerden uyuşturucu madde ve para aldı. Devam etmek istemediğimde beni zorladı. İlişkiler sırasında beni videoya aldı. Bizi seyretmeye başladı. İstemediğimi söylediğimde boşandığım eşime ve çocuklarıma videoları göstermekle tehdit etti. İlişkiler öncesinde bana da uyuşturucu kullandırıyordu" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan Yunus P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
`KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT YAPTIM´
Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında, `cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´, `özel hayatın gizliliğini ihlal etmek´, `bir kişiyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak´, `fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek´, `nitelikli cinsel saldırı´ ve `silahla kasten yaralama´ suçlarından 10 yıl ile 30 yıl arasında hapis cezası istemi ile dava açılan Yunus P.´nin yargılanmasına başlandı.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Yunus P., suçlamaları kabul etmeyerek, "Müşteki kendi rızasıyla uyuşturucu kullanıyordu. Erkeklerle yaşadığı cinsel ilişkileri kendi isteğiyle kayda aldırdı. Birlikte ilişki yaşadık. Kesinlikle ilişki sırasında kendisini yönlendirmedim. İzlemedim ve kayda almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
`CİNSEL İLİŞKİMİZİ VİDEOYA ÇEKİP, BİZİ DE İZLİYORDU´
Duruşmada savcılığa verdiği dilekçesindeki ifadeleri tekrarlayan E.D., eşinden boşandıktan sonra sanık ile arkadaş olduğunu belirterek, "Beni kendi arkadaşlarıyla ilişkiye girmeye zorluyordu. Cinsel ilişkiyi hem izleyip hem de kayda alıyordu. Cinsel ilişki yaşamak istemediğim zaman, elindeki görüntüleri eski eşime ve çocuklarıma göstererek, yaptıklarımı anlatmakta tehdit ediyordu. Şikayetçiyim" ifadesini kullandı.
Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın cezalandırılması talep ederken, sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, müştekinin kendi rızası ile olayların yaşandığını söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, E.D.´ye Bursa Barosu´ndan avukat atanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)
2022-04-05 10:53:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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