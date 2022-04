Nuri Erbak Ortaokulu’ndan uluslararası başarı

Nuri Erbak Ortaokulu İngilizce öğretmeni Şükran Çapkın’ın katıldığı “Students as Designers of Learning Spaces (Öğrenme Alanlarının Tasarımcı Ögrencileri) isimli uluslararası eğitimde, derslerinde yaptığı etkinliklerden oluşturduğu ‘Öğrenme Günlüğü’ Türkiye’ye başarı getirdi.

Avrupa çapındaki 216 etkinlik arasından seçilen ve başarı hikâyesi olarak ilan edilen sadece 2 etkinlikten birisi olan çalışma, hem Türkiye‘nin hem de Nuri Erbak Ortaokulu'nun adının uluslararası platformlarda en güzel şekilde duyulmasını sağladı.

Şükran öğretmen ve öğrencileri, pandemi dönemini verimli hale getirerek, hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitim sürecinde yaptıkları çalışmalarla birçok başarıya daha imza attı. “The Music In Me, WhitEdu Virtual School, English Factory ”isimli Uluslararası eTwinning projelerinde yer alan öğrenciler Nisanur Şahin, Sümeyye Doğruyol, Rumeysa Şevval Erdinç, Abdulsamet Kaya, Alperen Aşır 21. yüzyıl becerilerini geliştirdiler ve üç projelerinden de ayrı ayrı hem ulusal hem de Avrupa Kalite Etiketi alarak bu alanda iddialı olduklarını gösterdiler.

DynEd yabancı dil öğretim sistemi ile İngilizce dil becerilerini geliştiren öğrenciler içerisinden Çağan Soy ve Fatih Yüce Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Başarı Sertifikası ile ödüllendirildiler. Kendilerini geliştirmeye “No MoreWaste” eTwinning projesi ile hız kesmeden devam eden öğrenciler ayrıca Kodlama Haftası çerçevesinde EU CodeWeek 4 All 2021 Challenge’a katılarak yaptıkları başarılı kodlama etkinlikleri ile okullarına ‘Mükemmellik Sertifikası’ kazandırdılar.

