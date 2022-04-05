Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

Bursa'nın en işlek caddesinde uygulama yapan trafik polisleri yasak olan kısımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara bilgilendirmede bulundu.

Son günlerde alt geçit ve üst geçitlerin olduğu noktalarda yayaların karayollarını kullanarak trafikte tehlikeye davetiye çıkarması ve kazaların yaşanması üzerine ekipler harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, yayaların yasak olan olan kısımlardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bilgilendirme yapıldı. Yayalardan yolun karşısına geçerken alt geçit ve üst geçitleri kullanması istenirken, kurallara uymayan yayalara 192 lira para cezası kesileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.