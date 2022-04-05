TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’ni inceledi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve komisyon üyeleri, Osmangazi Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek vererek, gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’ni gezerek incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Bursa’ya gelen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’ni ziyaret etti. Heyeti karşılayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’ni gezdirerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Merkezin kütüphanesinde düzenlenen Kitap Şenliği’ne katılan çocuklar ile bir araya gelen komisyon üyeleri, çocuklar ile yakından ilgilendi. Başkan Dündar ve komisyon üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak büyük mutluluk yaşattı.

Dündar, çocuklar için yürütülen faaliyetleri anlattı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşliğinde Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde yer alan kütüphanenin yanı sıra robotik kodlama atölyesi ve masal atölyesini de gezen Başkan Radiye Sezer Katırcıoğlu ve komisyon üyeleri, çocukların eğitimi ve gelişimi için yapılan çalışmalar hakkında Başkan Dündar’dan bilgiler aldı. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde Bilgi Evi, Koza Çocuk Akademisi ve Osmangazi Meslek Edindirme Kursları’nın yer aldığı bilgisini heyet ile paylaşan Başkan Dündar, “Bilgi Evi’nde 7 yaş ve üzeri öğrenci ve gençlere yönelik sanat ve sosyal beceri kursları ile atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Robotik kodlama atölyesinde ise çocukların algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar ve atölye çalışmaları sunuluyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinliklere yönelik kütüphane ve ders çalışma, sınavlara hazırlanmaya yönelik bireysel çalışma salonu bulunmaktadır” dedi.

Aile gelişim programları düzenleniyor

Koza Çocuk Akademisi hakkında da heyete bilgi veren Başkan Dündar, “Bu bölümümüzde 46 yaş grubuna yönelik okul öncesi eğitim desteği veriyoruz. Okul öncesi eğitimde paydaşlarımız öğrenci ile birlikte ailedir. Ailelere yönelik çocuğunu tanıma, aile içi iletişim becerilerini arttırma ve çocuğu okul hayatına hazırlama gibi konularda Aile Gelişim Programı düzenliyoruz. Masal Atölyesinde çocukların masal ve hikaye anlatıcılığı üzerinden karakter ve davranış gelişimlerini eğlenceli bir şekilde desteklemekle birlikte ebeveynlerin de çocuk eğitiminde masal ve hikayenin bir metot olarak nasıl kullanılabileceği konusunda farkındalıklarını arttırmaya yönelik program ve atölyeler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da, şu sözleri kaydetti: “Hüdavendigar Sosyal gelişim Merkezi, çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri için çok önemli bir proje. Çocuklarımıza yapılan yatırım, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu konuda gösterilen duyarlılık çok önemli. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı da hem çocuk ve gençlerimize gösterdiği duyarlılık hem de onlar için yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz.”

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