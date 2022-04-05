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Nülifer’de Ela Yörüklü’den Sait Faik hikâyesi dinlediler

İHA

Nülifer’de Ela Yörüklü’den Sait Faik hikâyesi dinlediler

Nilüfer Belediyesi’nin, ‘Yılın Yazarı’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği okuma buluşmasında dizi ve sinema oyuncusu Ela Yörüklü, çocuklarla Sait Faik Abasıyanık öyküsü okudu. Keyifli geçen etkinlikte Ela Yörüklü, çocukların sorularını da yanıtladı.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, Yılın Yazarı Sait Faik Abasıyanık projesinde etkinlikler başladı. Her yaştan insanın yıl boyunca Sait Faik’i ve eserlerini yakından tanıma fırsatı bulacağı etkinlikler, kitap okumalarıyla başladı. Etkinliklerde Bursalı sevilen dizi ve sinema oyuncusu Ela Yörüklü, Nilüferli öğrencilerle buluştu. Nilüfer Belediyesi Kayapa Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen etkinlikte, Kayapa İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle biraraya gelen Yörüklü, çocuklara hem kitap okudu hem de onlarla güzel vakit geçirdi. Çocukların ilgiyle takip ettiği etkinlikte Sait Faik’in, Seçme Hikâyeler kitabından “Bir İlkbahar Hikâyesi”ni okuyan Ela Yörüklü, onların merak ettiği soruları da yanıtladı. Yörüklü, günün anısına öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.
Keyifli geçen etkinliğin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, öğrencilere Sait Faik’in Seçme Hikâyeler kitabını armağan etti.

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