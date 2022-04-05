Yıldırım’ın yolları sil baştan yenileniyor

Yıldırım Belediyesi, eskiyen ve bozulan yolları yeniliyor.

Yıldırım Belediyesi, yeni imar yollarının açılması ve yol genişletme çalışmaları ile Yıldırım’ın geleceğine yatırım yaparken, eskiyen ve bozulan yolları da yenileyerek vatandaşın yaşam kalitesini yükseltiyor. Yıldırım Belediyesi, çalışmalarda kullandığı asfaltı kendi tesislerinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor. Bursa’da, kendine ait asfalt üretim tesisi bulunan tek belediye olan Yıldırım Belediyesi; son 3 yılda yaklaşık 310 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirdi. Ürettiği 310 bin ton asfalttan, yaklaşık 140 bin tonunu kendi ihtiyaçları için kullanan Yıldırım Belediyesi, 169 bin tonunu ise diğer belediyelere sattı. Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2022 yılında da Yıldırımlılara daha konforlu ulaşım imkânı sağlamak amacıyla sıcak asfalt uygulamaları ve bozulan yolların onarım çalışmalarına hız verdi. Yıldırımlılara konforlu ulaşım sağlamak adına aralıksız çalışan ekipler;2022 yılının ilk dört ayında; 8 bin tonu asfalt kaplama ve 4 bin tonu yama olmak üzere 12 bin tona yakın asfalt uygulaması yaptı.

Yıldırım’ı güzelleştiren çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz Yıldırım’a nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, eskiyen bozulan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. İlçemizin yollarında kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Tüm imkânlarımızı seferber ederek Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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