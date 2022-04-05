Osmangazili tekvandocudan bronz madalya

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Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Şevval Melek Kambur, Liseler Arası Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Alanya’da düzenlenen Liseler Arası Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası’nda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Toplam 320 sporcunun ter döktüğü müsabakada 55 kilogramda boy gösteren Osmangazili Şevval Melek Kambur, üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, rakipleri karşısında gösterdiği üstün performanstan dolayı genç sporcuyu kutladı. Büyük mutluluk yaşayan Kambur ise gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını vurguladı.

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