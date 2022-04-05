Gemlik'te Grup Anka rüzgarı esti

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Bursa Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağında, dün akşam Grup Anka rüzgarı esti.

Birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini Gemlik halkı için seslendiren Grup Anka, izleyenlere Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşattı. Binlerce Gemlikliyi ağırlayan Ramazan Sokağında, çocuklar oyun alanında gönüllerince eğlenirken, büyükler Grup Anka'nın seslendirdiği birbirinden özel eserlerle mest oldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser programında istek eserlere geniş yer verildi. Semazen gösterileri ve canlı performansı ile göz dolduran Grup Anka, okuduğu duygusal eserlerle de izleyicileri göz yaşlarına boğdu. Bir çok kentte yıllardır başarılı konser programlarına imza atan Grup Anka bu yılda, birbirinden farklı etkinlik alanında canlı performansı ile izleyici ile buluşacak.

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