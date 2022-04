Gürsu'nun her yerinde Ramazan'ın coşkusu yaşanıyor

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Gürsu Belediyesi, Ramazan ayı süresince gerçekleştireceği etkinliklerle Gürsu’nun her yerinde coşku yaşatıyor.

Gürsulular, Ramazan ayının coşkusunu, ilahi, mehteran, KaragözHacivat gösterileri, konferanslar, söyleşiler, tiyatrolar, sinemalar, konserlerle ilçenin birçok noktasında gerçekleştirilecek etkinliklerle yaşayarak kültür sanata doyacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, ‘Nerede o eski Ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini gidermek için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Gürsumuz’un her yerinde, Ramazan ayının coşkusunu, manevi yoğunluğunu hemşehrilerimizle birlikte, özlediğimiz gibi omuz omuza yaşıyoruz. İftar programlarında, teravih namazlarında, sahurlarda, camilerimizde, kahvehanelerde hemşehrilerimizle bir araya gelerek, Ramazan ayının maneviyatını paylaşıyoruz. Ramazan’ın huzurunun, bereketinin, paylaşım ruhunun, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının tüm gönüllerde, her daim yaşanmasını diliyorum. Ramazan Ayı’nın ülkemiz ve tüm İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi’nin Ramazan ayı süresince gerçekleştireceği programların yer aldığı etkinlik takvimine Gürsu Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilmekte.

