Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk

BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic

1'İNCİ PERİYOT: 12-19

DEVRE: 4044

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-72EuroCup´da gruptan çıkarak son 16 turuna kalmayı garantileyen Frutti Extra Bursaspor, B Grubu´nda 18'inci ve son maçında sahasında konuk ettiği Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımına 89-86 yenildi. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-05 23:36:34



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