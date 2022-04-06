Evde bulduğu böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk, zehirlendi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, jel halindeki böcek ilacından yiyen Ömer Faruk Ö. (3) zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Ömer Faruk'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ergül Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk Ö., evde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacının bir kısmını yedi. Bu sırada odaya giren annesi, Ömer Faruk´un elindeki böcek ilacını aldı. Ömer Faruk Ö. bir süre sonra rahatsızlanınca annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Faruk'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-06 10:06:59



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