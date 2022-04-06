Kozalar bahar çiçeklerine dönüştü

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Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM) tarafından düzenlenen İpek Kozadan Bahar Dalı Yapım Atölyesi’ne katılan kursiyerler, kozadan çok özel aksesuarlar yaptı.

Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hizmete açtığı İpek Evi, farklı atölyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce ipek ve keçenin kullanıldığı atölyelerin düzenlendiği İpek Evi’nde, bu kez Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM) tarafından ‘İpek Kozadan Bahar Dalı Yapım Atölyesi’ düzenlendi. Eğitmen Nadide Yakıt’ın katılımıyla düzenlenen atölye büyük ilgi gördü. Atölyede ipek kozanın kesim tekniklerini öğrenen katılımcılar, daha sonra kozaları boyayarak bahar çiçeklerinden aksesuarlara dönüştürdü. Katılımcılar çalışma sırasında farklı bir deneyim yaşarken, keyifli anlar yaşadı.

NİLSEM’in ücretsiz olarak düzenlediği ‘İpek ve Keçenin Buluşması’ başlıklı eğitimler çerçevesinde 19 Nisan’da şapka yapım atölyesi düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe katılmak isteyenler 41315 10 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

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