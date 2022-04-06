Girişimcilik zirvesi sona erdi

Ülkelerin kalkınmasının ve gelişmesinin yolunun girişimcilikten geçtiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak düzenlediğimiz Girişimcilik Zirvesi etkinliği ile gençlerimizin girişimcilik yolculuklarına ışık tutup rehberlik ederek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimci gücünün arttırılmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından gelişim platformu olarak hayata geçirilen Bursa TB Online Akademi’de, iş dünyasını girişimciler ile bir araya getirmek, gençleri girişimci olmaya özendirmek hedefiyle Bursa Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Organizasyon Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen ‘Girişimcilik Zirvesi 2022’ sona erdi. Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve hibrit formatta zoom platformu, youtube ve instagram üzerinden de canlı olarak yayınlanan etkinlikler üç hafta boyunca Kemal Karadayı, Nilüfer Çevikel, Sencer Solakoğlu, Emrah Kozan gibi önemli isimleri ağırladı. Yoğun ilgi gören zirvenin son konukları ise Academy Club&Pera Games Kurucusu, Eğitmen Atıl Samancıoğlu ile London School of Mind Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar oldu.

“Yazılım Dünyasında Girişimcilik” konu başlığıyla düzenlenen seminerde konuşan Academy Club&Pera Games Kurucusu, Eğitmen Atıl Samancıoğlu, iyi bir yazılım geliştirmek ve kod yazmak için analitik düşünme yeteneğinin önemine vurgu yaptı. Türk yazılımcıların özellikle oyun sektöründe çok başarılı olduğunu, Amerika’daki oyun sektöründe Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen oyunların ilk sıralarda yer aldığını belirten Samancıoğlu, yabancı yatırımcıların yazılım konusunda Türkiye’ye çok güvendiğini ifade etti. Konuşmasında pandemi sonrası önemi çok daha iyi anlaşılan tarım sektörüne dikkat çeken Atıl Samancıoğlu, “Dünyanın durumuna bakacak olursak tarım konusu ilerleyen yıllarda Türkiye’nin olmazsa olmazı ve bu konuda diğer ülkelerle kendimizi kıyaslarsak eğer teknoloji olarak ne kadar avantajlı olursak o kadar ön plana çıkacağımız açık bir şekilde belli oluyor. Çünkü tarım konusunda çok fazla çözüm yok ancak çözüme ihtiyaç duyulan bir alan. Dolayısıyla bence tarım sektörü bundan sonraki süreçte odaklanılması gereken ve başarılı olunabilecek bir alan” diye konuştu.

London School of Mind Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar ise “Girişimci Beyni” konulu seminerde yaptığı konuşmada, girişimcilikte yeteneğin değil, yetkinliğin yani deneyimlerin önemli olduğunu vurguladı. “Girişimcilik kafa yormaktır” diyen Kerem Dündar, “Girişimcilik aslına bakarsanız temelde iki şeyden fikir alıyor; tutkularından enerji alıp, onların peşinde koşacak bir strateji geliştirmekten ve fırsatları gözetip o fırsatlara karşılık gelecek içeriği oluşturmaktan. Dolayısıyla girişimci yapmaya cüret edendir. Biliyor olmanız bir şey ifade etmez, yapabiliyor olmanız lazım” dedi.

Girişimin yalnızca başarılı olmak için yapılamayacağını ifade eden Dündar, günümüz dünyasında takıma yatırım yapmanın, girişime yatırım yapmaktan çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, hibrit formatta gerçekleştirilen etkinliklerde bine yakın katılımcıyı sektörlerinde önemli isimlerle bir araya getirdiklerini ifade etti. Matlı, “Hızla gelişen teknoloji ve artan dijitalleşme ile birlikte günümüzde ticaretin kuralları da yapılış şekli de değişmeye başladı. Artık sadece sermaye değil, fikirlerin önem kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ülkelerin gelişmişliğinin ve ekonomik kalkınmasının girişimci sayısıyla ölçüldüğü bir dünyada, Bursa Ticaret Borsası olarak düzenlediğimiz Girişimcilik Zirvesi etkinliği ile gençlerimizin girişimcilik yolculuklarına ışık tutup rehberlik ederek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimci gücünün arttırılmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük gücünün sahip olduğu genç nüfusu olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Ülkemiz, bugün girişimci olmak isteyenlere çok büyük fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla, küreselleşme sürecinde yaşanan hızlı değişimi kendi lehlerine çevirmeyi başarabilen gençlerimizin, yeni dünya düzeninde ülkemizi çok farklı bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Bu noktada gençlerimize en büyük tavsiyem hayal kurmaları ve karşılaştıkları zorluklar karşısında yılmadan inandıkları yolda devam etmeleridir” diye konuştu.

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