Bursa Büyükşehir Belediyesi staj başvuruları başladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci başladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi '2022 Yılı Zorunlu Yaz Staj Başvuruları' 6 Nisan 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://biko.bursa.bel.tr/ adresi üzerinden online yapılacaktır" denildi.

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