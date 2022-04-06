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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım parkları yaza hazır

İHA

Yıldırım parkları yaza hazır

Yıldırım’da yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını hızlandırdı.
Yıldırım'ın yeşil kimliğini canlandıracak çalışmalar doğrultusunda 3 yıl içerisinde ilçeye 16 adet yapan, Balaban Mesire Alanı'nı açılışa hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı'nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı'nın ihalesini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerdeki çalışmalarını hızlandırdı. İlçede bulunan 792 park ve yeşil alanda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, yıl içerisinde bozulan, kırılan oyun gruplarının, bankların değişimini gerçekleştirip yine parkların içerisinde gerekli görülen alanlarda çimlendirme çalışması yapıyor. Vatandaşların doğayla buluştuğu park ve bahçelerde bakım çalışmaları yapan ekipler, yeşil doğayı yaza hazır hale getirmeyi hedefliyor. Vatandaşların mahallerde rahat nefes alabildikleri, çocukların oyun oynayabildiği park ve bahçelerin bakımlarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Parklardaki oyun grupları yenilendi, tamirat, yeşillendirme, çiçek dikimi, çim biçme, peyzaj, temizlik işleri yapıldı. Mevcut parklardaki mesaimiz sürerken, ilçemizdeki yeşil alan ve parkların sayısını arttırmak için de çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir daha yeşil ve daha geniş sosyal alanlara sahip bir Yıldırım inşa etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.
1,5 milyon metrekare hedefine adım adım
Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nda çalışmalarımızı tamamladık. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 16 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 29 parkımızı da sil baştan yeniledik. 4 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” dedi.

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