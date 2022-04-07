Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu'ndan iyi haber geldi. Zeynep bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı.

Müjdeli haber 4 gün sonra geldi. Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi.

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