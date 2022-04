Osmangazi Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Osmangazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca toplantıda encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de seçildi.

Osmangazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine Mart ayında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Nisan ayının hem Ramazan hem de Bursa’nın fethinin yıl dönümü dolayısıyla dolu dolu etkinliklerle geçtiğini ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak yardımlaşma ve paylaşım duygularının arttığı Ramazan ayında vatandaşlarımıza erzak yardımı ile birlikte her gün 5 noktada sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Bu mübarek ayın bereketini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan Dündar, Bursa’nın fethinin 696’ıncı yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi olarak 17 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştireceklerini söyledi.

Bursa’ya değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Dündar, sosyal belediyecilikte Türkiye’de bir ilk olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)’nin bölüm bölüm hizmet vermeye başladığını kaydetti. 3 bölüm halinde hizmet verecek olan dev merkez bünyesindeki Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM)’ın AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla geçtiğimiz günlerde açıldığını ifade eden Dündar, Bursa’nın gurur projesinin kalıcı bir eser olması için vakıf anlayışıyla işletileceğine vurgu yaptı.

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Osmangazi Belediye Meclisi Başkanvekili Murat Demir’in yönettiği oturumda grup sözcüleri, faaliyet raporu hakkında görüşlerini belirtti.

Muhalefetin görüşlerinin ardından konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’yi her alanda marka bir kent haline geetirmeyi kendilerine hedef belirlediklerini ve doğrultuda adımlar attıklarını söyledi. 2021 yılında Osmangazi Belediyesi olarak başarılı bir hizmet dönemi geçirdiklerine vurgu yapan Dündar, “Dünyada etkili olan pandemi koşulları ve ekonomide yaşanan zorluklara rağmen 2021 yılı bizim için hizmet ve yatırımlarla dolu dolu geçti. Çalışmalarımızda hep halkımıza en doğru hizmeti sunmak için çabaladık. Her kesimden vatandaşımıza yönelik çalışmalar yaparak 2021 yılını başarıyla tamamladık. Bize bu konuda destek veren değerli meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, müdür, şef ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Osmangazi Belediyesi’nin 2021 faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarının üye seçimleri de gerçekleştirildi.

