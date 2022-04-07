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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu’da ramazan ayında fetih coşkusu

İHA

Gürsu’da ramazan ayında fetih coşkusu

Gürsu Belediyesi’nin ramazan ayı süresince gerçekleştirilen etkinlikleri, Bursa’nın fethi dolayısıyla düzenlenen mehteran gösterisinde fetih coşkusuyla taçlandı.
Gürsu Belediyesi’nin ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği Ramazan Ayı etkinlikleriyle, Gürsu’da, özlenen eski ramazanların coşkusu yaşatılıyor.
Bursa'nın fethinin 696’ıncı yılıda, Yenidoğan Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen mehteran yürüyüşü ve gösterisiyle, fetih coşkusunu yaşatan renkli görüntüler eşliğinde kutlandı.
“Bu ramazanı yeniden yan yana eski geleneklerimizle yaşıyor olmanın huzurunu hissediyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tarihinin zenginlikleriyle hepimiz için gurur abidesi olan Bursa’mızın fethinin 696’ıncı yılını, mehteran takımımızın ihtişamlı gösterisiyle kutladık. Pandemi döneminin hepimize özlettiği yan yana omuz omuza geleneklerimizi yaşamanın keyfini yeniden yaşamaya başladığımız bu günlerde eski ramazanlarımızın coşkusunu hissediyoruz. Tüm hemşehrilerimi etkinliklerimize katılarak bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum” dedi.
Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce “Şehrin tam kalbinde tam vaktinde” sloganıyla, Gürsu’nun çeşitli noktalarında düzenlenen ve ramazan ayına özel gerçekleştirilen programlar çerçevesinde, Gürsu Belediyesi Kent Meydanı’nda da, Şef Cem Taşkıner yönetiminde tasavvuf müziği konseri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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