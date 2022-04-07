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İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş

DHA

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş


Semih ŞAHİNHasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal gölü İznik'te son 1 yılda su seviyesi, 14 santimetre düştü. Küresel iklim değişikliğine bağlı düşüş olduğunu belirten DSİ 1'inci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, seviyenin kritik eşiğe ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.  
Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük doğal gölü İznik'te; küresel ısınma, tarımsal ve sanayi tipi sulama nedeniyle son 1 yıl içinde su çekildi. Bu çekilme, göl kıyısının bütün kesimlerinde gözle görülür şekilde fark edildi. 2006'da deniz seviyesinden 85,5 metre yüksekteki su seviyesi, 2021 yılı sonlarında 83,3 metre olarak ölçüldü.
SULAMALAR İÇİN 55 MİLYON METREKÜP SU
Son dönemdeki yağmur ve kar yağışlarıyla seviyenin 83,4 metreye çıktığını belirten DSİ 1'inci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, düşüşü önlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Geçen yıla göre su seviyesinin 14 santimetre daha düşük olduğunu kaydeden Tazegül, göl çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Küresel iklim değişikliğine işaret eden Tazegül, "Yüzey alanı 298 kilometrekare olup, göle yıllık 426 milyon metreküp su girmektedir. Gölden yılda sulamalar için 55 milyon metreküp su kullanılmaktayız. İznik Gölü'nü 83,30 ile 85 metre arasında aktif hacim olarak kullanılmaktadır. Bunun çoğu buharlaşmaya gider. Yıllık aktif hacim ise 60 milyon metreküptür. Bunu da sulamalara 55 milyon metreküp ayırmışız ama normalde 50 milyon metreküp sulamaya yetiyor. Küresel iklim değişikliğiyle buharlaşmanın fazla olması ve son yıllardaki su azlığından dolayı göl seviyesi, geçen yıl bugünkü orana göre 14 santimetre daha düşük olarak ölçülmüştür" dedi.
'43 BİN DEKAR ARAZİYİ KAPALI SİSTEME ALDIK'
Öncelikle gölden sağlanan tarımsal sulama ihtiyacının kapalı sisteme dönüştürüleceğini belirten Yüksel Tazegül, "Bugünkü göl kotumuz 83,46 olarak ölçüldü. Geçen yıl bugünse 83,60 olarak kayıtlarımıza geçmiş. 14 santimetre seviye düşük durumda. Gerekli tedbirler alınmaktadır. İznik Gölü etrafında bulunan sulama şebekelerinin öncelikli olarak kapalı sisteme dönüştürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam sulama alanı 140 bin dekar arazinin 43 bin dekarını kapalı sisteme aldık. Kalan 98 bin dekar arazinin de kapalı sisteme alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. İznik Gölü için ilave su kaynakları edinilmesi için de proje kaynaklarımız devam etmektedir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Hasan BOZBEY
2022-04-07 10:50:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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