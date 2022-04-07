Bursaspor - Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı Kritik maçın bilet fiyatları 5 TL’den başlıyor

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Bursaspor Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 5 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Ayrıca mücadele kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara ücretsiz olacak.
Spor Toto 1. Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren Bursaspor Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı. 10 Nisan Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 5 TL’den başlıyor. Mücadele kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara ücretsiz olacak
Timsah Park’ta 20.30’da başlayacak olan kritik müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL
Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL
Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL
Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL
Batı Alt Tribünü: 50,00 TL
VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL
1963 Tribünü: 150,00 TL
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.