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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem: Kaçak yapıyla mücadelede sorunlar var

İHA

Başkan Erdem: Kaçak yapıyla mücadelede sorunlar var

Nilüfer Belediye Meclisi, nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları’nın belirlendiği oturumda Başkan Turgay Erdem, Nilüfer’i ve Bursa’yı yakından ilgilendiren konuları da gündeme taşıdı. Hayvancılık ve tarımsal amaçlı kurulan yapıların, sonradan üretim alanına dönüştürüldüğünü belirten Başkan Erdem, mahkeme kararları nedeniyle kaçak yapıyla istedikleri mücadeleyi veremediklerine dikkat çekti.
Nilüfer Belediye Meclisi, nisan ayı olağan toplantısının ilk oturumunu Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında gerçekleştirdi. Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları’nın belirlendiği toplantıda, gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’i ve Bursa’yı yakından ilgilendiren kaçak yapıyla mücadele konusunu gündeme taşıyarak, bu konudaki endişelerini dile getirdi.
Tarım il müdürlüklerinden alınan onayla ovada, hayvancılık ya da tarımsal amaçlı yapılar yapıldığını, bu alanların sonradan üretim alanına dönüştürüldüğünü, bu durumun da kaçak yapılaşmayı artırdığını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaçak yapılarla mücadelede bazı engellere takıldıklarına dikkat çekti. Kaçak yapıyla ilgili mücadeleyi sürdürdüklerini ancak alınan mahkeme kararlarından dolayı yeterli düzeyde yapamadıklarının altını çizen Başkan Turgay Erdem konuşmasına şöyle devam etti: “Ovanın olduğu yerlerde hayvancılık ya da tarımsal amaçlı depolar yapılmasın. Gerçekten bu iş yapılacaksa biraz daha sırtlarda, yerleşim alanlarına uzak yerlerde yapılabilir. Bununla ilgili yetki aslında tarım il müdürlüklerinde. Tarım il müdürlüklerinde projeler onaylatılıyor, bize bilgi olarak geliyor. Biz bununla ilgili ruhsat bile vermiyoruz. Yasal anlamda da bizim böyle bir şey yapma yetkimiz yok. Bundan sonra nasıl kontrol altına alabiliriz endişeliyiz. Yerleşim alanlarına yakın yerlerde hayvancılık tesisi, özellikle ova taraflarında tarımsal amaçlı, depo amaçlı yapılar hiç yapılmasın. Bugün 3 binada yıkım vardı. 1 tanesini yıktık, 2 tanesinde yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Hakimler bunun kararını nasıl veriyorlar anlamış değilim. Bildiğin fabrika. İlk yapılırken gidip tespitlerini yapmışız, zabıtlarını tutmuşuz, encümen kararlarını almışız, yıkım kararlarını almışız ama o kadar çabuk üretiliyor ki akıl alacak gibi değil. Dolayısıyla bu tür tehditlerle karşı karşıyayız. Hayvancılık ya da tarımsal amaçlı yapılan yapıların sonrasında dönüşerek sanayileşmesinin önüne geçmek için 2017 yılında bir karar almıştık. Buna yeni kriterler getirelim. Önerileriniz varsa bu tedbirleri hep beraber alalım. Bu konuyla ilgili imar komisyonuna tekrar görev verelim. Bazı kriterler daha getirerek yeni bir karar alalım.”
Nilüfer’den Ukrayna’ya yardım eli
Nilüfer Belediye Meclisi, Ukrayna’daki kardeş kenti olan Mykolaiv’e insani yardım desteğinde bulunmak için de oy birliğiyle bir karar aldı. Mykolaiv ile 2006 yılından bu yana kardeş şehir ilişkilerinin yürütüldüğünü söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Oradaki savaşın etkilerini biz de yakından takip ediyoruz. Maalesef olumlu haberler almıyoruz. Rusya’nın en çok zarar verdiği bölgelerden bir tanesi Mykolaiv. Mykolaiv Belediyesi tarafından insani yardım desteği talebi geldi. İnsani yardım taleplerine belediyemizin imkanları doğrultusunda destek verilecek. Uzun yıllardır kardeşlik ilişkilerimiz devam ediyor. Orada insani yardım açısından ihtiyaçlar var. Taleplerini ilettiler. Bu taleplerin bir kısmını alınacak Meclis kararıyla karşılamak istiyoruz. Dayanışmayla yürüterek, giysiden gıdaya ve başka ihtiyaçlara varana kadar bu konuda destek olmak istiyoruz” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Encümen Üyesi ve İhtisas Komisyonları’na seçilen Meclis Üyeleri’ne de, çalışmalarında başarılar diledi.
Nilüfer Belediye Meclisi’nde yapılan kapalı oylama sonucunda Muhammet Aydın, Atakan Ünsal ve Atakan Çorbacı Encümen Üyesi olarak seçilirken, İhtisas Komisyonları da şu isimlerden oluştu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Osman Ayradilli, Mehmet Temirtaş, Mahmut Demiröz, Onur Uslu, Murat Evke
Plan Program ve Bütçe Komisyonu: Dilber Dereli, Serkan Çalışkan, Tuğçe Savaş, Osman Uçar, Ömer Faruk Altunal
Hukuk Komisyonu: Mustafa Şenyurt, Sabri Özlem, Osman Günay, Neşe Özçelik, Şenol Keleş
Sağlık ve Spor Komisyonu: Adil Kayaoğlu, Serkan Çalışkan, Sabri Özlem, Muhammet Aydın, Gökhan Dinçer
Eğitim Bilim ve Teknoloji Komisyonu: Rasih Konca, Vildan Özkula, Ali Ekber Kartum, Feridun Uyruk, Canan Tarçın
Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu: Onur Uslu, Tuğçe Savaş, Murat Yıldırım, Adil Kayaoğlu, Orhan Çiçek
Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu: Sabri Özlem, Mahmut Demiröz, Vildan Özkula, Zekeriya Işık, Necmi Bayram
Çevre, Tarım ve Gıda Komisyonu: Rasih Konca, Atakan Ünsal, Osman Günay, Onur Uslu, İlyas Kara
Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Murat Yıldırım, Zekeriya Işık, Feridun Uyruk, Adil Kayaoğlu, Kadri Çiftçi
Gençlik Komisyonu: Tuğçe Savaş, Onur Uslu, Mesut Şehitoğlu, Serkan Çalışkan, Arif Kurt
Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu: Vildan Özkula, Osman Uçar, Tuğçe Savaş, Feridun Uyruk, Mihrimah Kocabıyık

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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