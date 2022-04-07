Büyükşehir'den babalara destek eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle 0306 yaş grubu çocukları bulunan belediye personeline yönelik ‘Baba Destek Eğitimi’ düzenlendi.

Personele yönelik düzenlenen mevzuat ve teknik eğitimlerin yanında, ailenin sağlıklı bütünlüğünün iş verimine ve kalitesine sağlayacağı katkının arttırılmasına yönelik planlanan eğitim, AÇEV gönüllü üyesi İsmail Çevik tarafından verildi. Çevik, aile bireylerinin özellikle de anne babaların çocuk yetiştirme becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, toplumda yaşanan hızlı değişimlere paralel ebeveynlerin farklı eğitim gereksinimlerinin karşılanması konularını ele aldı. Teorik anlatımın yanında pratik uygulamalarla geçen eğitimde, annebabaların, çocuklarının fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerinin her aşamasında oynayacakları roller, aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasının önemi; çocuk gelişimi, alışkanlıkları, davranışı ve değişimi konularında aile bireylerinin oynayacakları roller ayrıntılarıyla anlatıldı.

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