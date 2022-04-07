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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da kadınlara kolon kanseri sunumu

İHA

Bursa’da kadınlara kolon kanseri sunumu

Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER) üyeleriyle bir araya gelerek, kolon kanseri hakkında sunum yaptı.
Her yıl 1 7 Nisan Kanser Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle toplumda kanser farkındalığı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, kolon kanseri hakkında Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yaptığı sunumda, 45 50 yaşına gelmiş her bireyin mutlaka GGK (gaitada gizli kan) testi veya kolonoskopi yaparak kolon kanserine önlem alması gerektiğini söyledi.
Kanserden dolayı kaybedilen ve hayatı etkilenen hasta sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, kanser vakalarının her geçen gün arttığının altını çizerken, kolon kanserinin de önüne geçilebilir bir hastalık olduğunu dile getirdi.
Korunma yolları
Kolon kanserinden korunma yollarına da değinen ve beslenme alışkanlıklarının değişliğine vurgu yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yetgin şöyle konuştu: “Zamanla değişen yaşam koşullarımız beraberinde yeni hastalıklara da yol açtı. Düzenli olarak yürüme alışkanlığı edinmeliyiz. Markete gittim geldim demek yürümek demek değil. Yürümek 45 dakika sonra etkisini gösteriyor. Bunun yanında aşırı yağlı gıdalardan uzak durmakta fayda var. Şişmanlıktan ve kırmızı etten kaçınmalıyız. Tüketilecekse de haftada 2’den fazla olmamalı, özelikle kömür alevinde pişmiş (mangal) et çokça zararlı bu nedenle uzak durulmalı, bol sebze/meyve ve bol lif, omega 3 zengini balık tüketilmeli ve kalsiyum alınmalı. Düzenli olarak (d) vitamininizi kontrol edin. D vitamini bakımından zengin gıdalar bolca tüketilmeli, bol bol aktiviteler yapılmalıdır.”
Kolon kanserinin belirtilerini de sıralayan Op. Dr. Servet Yetgin, “Erken tanı ve 10 yılda bir kolonoskopi ile bu hastalıkla mücadele edebiliriz. Fakat genel olarak halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, karın ağrısı ve kramplar, gaz ve şişkinlik, bağırsak düzeninde ve alışkanlıklarında değişiklikler, dışkıda kan görülmesi veya makattan direkt kanama olması, sümüksü akıntı, gaz çıkaramama olarak sayabiliriz. Özellikle açıklanamayan kansızlık yani anemisi olanlarda mutlaka bağırsaklar incelenmelidir” dedi.
Çok verimli bir sunum olduğunu ifade eden Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri veBEKAYDER de Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin’e ve Hayat Hastanesi yöneticilerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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