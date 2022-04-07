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En ucuz ulaşım Bursa'da Türkiye'nin en büyük kentleri arasında Bursa, en ucuz ulaşımla dikkat çekiyor

İHA

En ucuz ulaşım Bursa'da Türkiye'nin en büyük kentleri arasında Bursa, en ucuz ulaşımla dikkat çekiyor

Bursa, Türkiye'nin önemli kentlerinden İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da arasında bulunduğu iller arasında en ucuz toplu ulaşım sağlan il olarak dikkat çekti.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin ve insanların genellikle toplu ulaşımı kullandığı iller arasında en ekonomik il, Bursa oldu. Büyükşehirler bir bir zamlarla gündeme gelirken, İBB'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zam büyük tepki topladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini ileri süren belediyeler, ulaşımda zammı il meclislerinin alması yönünde zorladı. Ankara ve İzmir'den sonra İstanbul'a da yapılan zamların ardından en ucuz toplu ulaşım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yönetiminde Bursa'da vatandaşa sunulması dikkat çekti.
Bursa'da metrodaki tam bilet fiyatı 5,25 lira, indirimli 4,50 lira ve öğrenci 2,25 lira olarak uygulanırken, Ankara'da metro fiyatları 6,50 lira, 4,25 lira ve 3,50 liradır. Bu tarifeler, İstanbul'da tam bilet fiyatı 7,67 lira, indirimli 5,47 lira, öğrenci ise 3,72 lira olarak açıklandı.
Son gelen zamla birlikte en pahalı ulaşım ise İstanbul olarak göze çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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