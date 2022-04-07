İnegölspor’a modern tesis

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl’e kazandırılan, bünyesinde sporcu kamp eğitim merkezinin de bulunduğu spor tesislerinde çalışmalar hızlandı.

Bursa’nın sporda da öncü şehir olması için amatör ve profesyonel takımlara desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegölspor’a da toplam 38 dönüm alanda, 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha ve sporcu kamp eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir tesis kazandırıyor. Proje alanında, bodrum, zemin + 2 kattan oluşan sosyal tesis binası, zemin + 1 kattan oluşan altyapı sporcu binası ve zemin kattan ibaret olan soyunma binası inşa ediliyor. Tesislerde, 476 metrekare inşaat alanlı 600 kişi kapasiteli üstü kapalı tribün de yer alacak. 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha ise yine proje doğrultusunda olacak. Toplam 35 araç kapasiteli otoparkın da bulunacağı tesislerde sporcu kamp eğitim merkezi binası tamamlandı. Çevre tel imalatları tamamlanan sahalarda zemin düzenleme çalışmaları devam ederken, altyapı takımının kullanacağı B Bloktaki kaba inşaat çalışmalarına da hız verildi.

Spora tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Akhisar Mahallesi’nde inşa edilen tesislerin, ‘Yeni İnegöl’ diye tabir edilen bölgeye ayrı bir hareket getireceğini vurguladı. Başkan Aktaş, “Spor tesisi bölgeyi çekim merkezi haline getirecek. Şehir merkezindeki tesisler ise İnegöl Belediyesi’nin öncülüğünde halkın kullanımına sunulacak. Çalışmaların şehre ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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