BTÜ’de TEKNOAPARK konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTÜ’de TEKNOAPARK konuşuldu

İHA

BTÜ’de TEKNOAPARK konuşuldu

Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği (TEKNOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçükkaya ve Kurul üyeleri Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.
Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete Rektör Prof. Dr. Arif Karademir’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Gökhan Gece,Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Kaboğlu, TEKNOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçükkaya, Başkan Yardımcıları Orhan Özyazıcı, Emre Bahtiyar, Ethem Okumuş TEKNOSİAD Genel Sekreteri Ömer Küçükkaya ve Sayman Cihangir Balıkçı katıldı.
Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan ve yeni kurulan TEKNOPARK faaliyetleri hakkında geniş çaplı bilgi alan TEKNOSİAD ekibi, ayrıca Bursa merkezli yerli ve milli teknoloji projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. BTÜ’ye yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Karademir “Yeni açılan TEKNOPARK’ımızın önce kentimize sonra tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği üzere BTÜ’lü öğrencilerimizi ilgili alanlarda sektör bazlı uzun süreli eğitimlere ve stajlara tabi tutuyoruz. İngilizce eğitiminde başarılı bir pörtföyümüz var. TEKNOFEST'te iddialı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu anlamda TEKNOSİAD ile de başarılı çalışmalar içerisinde olmak isteriz” şeklinde konuştu. TEKNOSİAD Başkanı Ayhan Küçükkaya; ise 1996 yılından bu yana Bursa'da teknoloji, yazılım, bilişim ve güvenlik sektörlerinde faaliyet gösterdiklerine değinerek Bursa’nın teknoloji ve yazılım altyapısı başta olmak üzere birçok sektör ile eş güdümlü çoğu branşta başarılı firmalara ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Sanayi altyapısı güçlü, teknoloji yatırımlarını önemseyen ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) gibi başarılı yatırımlara ev sahipliği yapan Bursa'dan ilk kıvılcımı yaktık diyen Küçükkaya “Türkiye'nin birçok ilinde şubeleşme ve temsilcilik süreçlerimiz yeni üye kayıtlarımız ile yürüyor. TEKNOSİAD üye sayısını kısa sürede 150'den fazla firma ve katılımcı ile güçlendirmek için adımlar atıyoruz. İlk ziyaretimizi Bursa Teknik Üniversitesi'ne gerçekleştirmemizdeki en temel neden ise, BTÜ’nün kurumsal başarıları ve başarılı projeleridir " ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi Bilgi Evleri’nde kitap buluşması
YEREL HABERLER Osmangazi Bilgi Evleri’nde kitap buluşması
Karacabey’de spora ve gençlere yönelik yatırımlar takdir topluyor
YEREL HABERLER Karacabey’de spora ve gençlere yönelik yatırımlar ...
İSHİB’de Müjdat Sezer yeniden seçildi
YEREL HABERLER İSHİB’de Müjdat Sezer yeniden seçildi
Osmangazi’de açılan yol ve kaldırımlarda çalışma tamamlandı
YEREL HABERLER Osmangazi’de açılan yol ve kaldırımlarda çalışma ...
Başkan Yılmaz, iftar sofralarına misafir oluyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, iftar sofralarına misafir oluyor
Başkan Yılmaz, iftar sofralarına misafir oluyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, iftar sofralarına misafir oluyor
Nurullah Genç Yıldırımlılarla buluştu
YEREL HABERLER Nurullah Genç Yıldırımlılarla buluştu
Rektör Kılavuz, Bakan Varank ile TOGG’un test sürüşüne katılan öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Kılavuz, Bakan Varank ile TOGG’un test ...
İnegölspor’a modern tesis
YEREL HABERLER İnegölspor’a modern tesis
Parklara bahar dokunuşu Osmangazi parklarında bahar temizliği
YEREL HABERLER Parklara bahar dokunuşu Osmangazi parklarında bahar ...
Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna ...
En ucuz ulaşım Bursa'da Türkiye'nin en büyük kentleri arasında Bursa, en ucuz ulaşımla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER En ucuz ulaşım Bursa'da Türkiye'nin en büyük kentleri ...
Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi
YEREL HABERLER Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim ...
Marmarabirlik’te akaryakıt desteği başladı
YEREL HABERLER Marmarabirlik’te akaryakıt desteği başladı
Bursa’da kadınlara kolon kanseri sunumu
YEREL HABERLER Bursa’da kadınlara kolon kanseri sunumu
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Büyükşehir'den babalara destek eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den babalara destek eğitimi
Başkan Erdem: Kaçak yapıyla mücadelede sorunlar var
YEREL HABERLER Başkan Erdem: Kaçak yapıyla mücadelede sorunlar var
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz olduklarını iddia ettiler Kripto para cinayetindeki tutuklu 3 sanığın tahliye talebi şaşırttı
YEREL HABERLER Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetse de suçsuz ...
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "TOGG, AK Parti’nin projesidir. Milli falan değil"
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "TOGG, ...
Nilüfer’de ekoçiftlik meyve fidanlarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Nilüfer’de ekoçiftlik meyve fidanlarıyla donatıldı
Osmangazi’de göz kamaştıran sergi Dündar: “40 Gönül ve Kültür Sultanı yad edildi”
YEREL HABERLER Osmangazi’de göz kamaştıran sergi Dündar: “40 Gönül ...
Bilişim Vadisinde Baykoca projelerinin sunumu yapıldı
YEREL HABERLER Bilişim Vadisinde Baykoca projelerinin sunumu yapıldı
Bursaspor - Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı Kritik maçın bilet fiyatları 5 TL’den başlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor - Kocaelispor maçı biletleri satışa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.