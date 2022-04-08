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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı fenomen ciğer ustası huzur evi sakinlerini unutmadı

İHA

Bursalı fenomen ciğer ustası huzur evi sakinlerini unutmadı

Bursa’da fenomen ciğer ustası Ali Koçak, mangal kurduğu huzur evi sakinlerine verdiği iftar yemeğiyle gönüllerini kazandı.
Nilüfer ilçesindeki İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde düzenlenen iftar yemeğine 100 huzurevi sakini katıldı. İşletmeci Ali Koçak, dayanışma ve yardımlaşma ayı ramazanın ruhuna uygun olarak yaşlılarla bir araya gelerek onlarla sohbet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Koçak, "Hastanın, yetimin ve yaşlıların duası her zaman kabul olur. Bugün bize dua etsinler, başka bir şey talep etmiyoruz. Benim buradan tek isteğim paylaştıkça hayat güzel oluyor. Herkes bunu iyi bilsin" dedi.
Mangalda yapılan şişler ezanların okunmasıyla afiyetle yendi. Kendilerine muazzam bir sofra kuran Koçak'a teşekkür eden huzurevi sakinleri, Koçak'a ikramlarının lezzetli olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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