Bursa'da tehlikeli taşımacılık.. Görenler bir daha baktı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Bursa'da otomobile bağladıkları içecek dolabını sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.

İlginç olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içecek dolabını otomobile bağladıktan sonra sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.

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