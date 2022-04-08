Minik ressamların sergisi tam not aldı

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Resim Atölyesi Çocuk Grubu’nun çalışmaları düzenlenen sergide izlenime sunuldu.
Konak Kültürevi bu defa Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Resim Atölyesi Çocuk Grubu’nun resim sergisine kapılarını açtı. Eğitmenliğini Sabriye Düvenci’nin yaptığı atölyeye katılan 30 öğrencinin, geçen Ekim ayından bu yana yaptığı çalışmalar düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Çok yetenekli kursiyerlerle çalıştığını ifade eden eğitmen Sabriye Düvenci, sergide akrilik, karakalem ve renkli çalışmaların öne çıktığını belirtti. Ailelere de teşekkür eden Düvenci, fırsat sunulduğu takdirde çocukların yeteneklerini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Sergiyi gezenler de ortaya çıkan çalışmaları beğeniyle izledi.
512 yaş grubu çocukların 60 eserinin yer aldığı sergi 13 Nisan’a kadar izlenime açık kalacak.
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