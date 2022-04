BUÜ’ye TEKNOFEST desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST’te yer alacak takımlarına iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor. Bursa firmalarından Sanver Mühendislik, ön eleme aşamasını geçerek finallerde yarışmaya hak kazanan TALOS Takımına malzeme ve gerekli araç gereç desteği verecek.

BUÜ’de TEKNOFEST Yarışları için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Yarışmaya katılacak takımlar için çalışmalar genişletiliyor. Bursa’da faaliyet gösteren Sanver Mühendislik firması, TEKNOFEST’e katılmaya hak kazanan takımlardan TALOS’a destek olacak. Bu yıl 30 Haziran04 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Yarışları’na hazırlanan gençler, projeleri için gerekli olan malzeme, araçgerecin yanı sıra ihtiyaç duydukları konularda firma yöneticilerinden mentorluk hizmeti de alabilecek. İşbirliği protokolleri BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver arasında imzalandı.

Rektörden firmalara destek teşekkürü

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek vermeye devam edeceklerinin söyledi. Katkı verecek tüm iş dünyası temsilcilerine de kapıları sonuna kadar açtıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Fikirleri ve projelerini gördükçe geleceğe olan ümidimiz daha da artıyor. Yarışmaya hazırlık sürecinde hem maddi hem de manevi destek almaları gerekiyor. Bu çerçevede iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile işbirliği protokolleri imzalıyoruz. İşbirliği sayesinde gençlerimizin önünü açacak, onlara sahip çıkacak ve yol gösterecek büyükleri olacak. Bizler de bu işbirliğinin sağlıklı ilerleyebilmesi için arabuluculuk görevini yürüteceğiz. Sponsorluk desteği veren Sanver Mühendislik firma yöneticilerine üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver de gençlerin her birinde kıymetli proje fikirleri bulunduğunu belirti. Firma olarak ellerinden gelen desteği vereceklerinin altını çizen Nurşen Sanver; “Her zaman yanınızda olacağız. Sorun yaşadığınız her an bizlere ulaşabilirsiniz. Güzel çalışmalara imza atacağız. Yıllar sonra biz böyle bir projede yer almıştık ve bu firmalar bize destek vermişti diyeceksiniz. İşbirliği sürecimizin sizlere deneyim anlamında çok kıymetli katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

