Sulu mazot yüzünden aracı bozuldu, hukuk mücadelesi başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulu mazot yüzünden aracı bozuldu, hukuk mücadelesi başlattı

DHA

Sulu mazot yüzünden aracı bozuldu, hukuk mücadelesi başlattı


Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)İSTANBUL'da, Bayram Emintürk'ün (39) bir istasyondan yakıt aldığı hafif ticari aracı, 10 kilometre sonra motor arızası verdi. Emintürk´ün savcılığa suç duyurusunun ardından bilirkişi tarafından araçtan alınıp, TÜBİTAK'a gönderilen numune yakıtta, yüksek oranda su tespit edildi. Aracın 70 gündür serviste olduğunu ve yaklaşık 40 bin liralık masraf çıktığını belirten Emintürk, "İşim sebebiyle oradan buradan araç bulmaya çalışıyorum.  Çok zor durumdayım" dedi.
Bursa'da, bebe kıyafetleri üretimi ve satışı yapan Bayram Emintürk, geçen yıl aralık ayında bir müşterisine sipariş bırakmak için kendisine ait hafif ticari aracıyla İstanbul'a gitti. Siparişleri teslim eden Emintürk, dönüte aracının yakıtı bitince yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Emintürk'ün aracı, yaklaşık 10 kilometre sonra önce motor arızası uyarısı verdi, ardından da stop etti. Çekiciyle aracını Bursa'daki bir servise getiren Emintürk'e, yapılan incelemeler sonucunda yakıttan kaynaklı bir sorun olabileceği söylendi.
NUMUNE ALDIRDI
Bunun üzerine, avukatı aracılığıyla akaryakıt firması hakkında suç duyurusunda bulunan Bayram Emintürk, bilirkişi eşliğinde depodaki yakıttan numune aldırıp, TÜBİTAK'a incelemeye gönderdi. İncelemede, en fazla binde 0.20 olması gereken su miktarı, yüzde 5,959 çıktı. Akaryakıt istasyonu yetkilileriyle görüşen Emintürk, tahliye borusundan yakıt deposuna su sızdığı ve kasıtlı bir durum olmadığı cevabını aldı. Zararın bir kısmını ödeyen firma yetkilileri, büyük bölümünü ise ödemedi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan, aracın 70 gündür serviste olduğunu ve yaklaşık 40 bin lira civarında masraf çıktığını belirten Bayram Emintürk, maddi ve manevi olarak mağdur edildiğini belirtti.
'YÜKSEK MİKTARDA SU ÇIKTI'
Arkadaşlarından emanet araç alarak işlerini sürdürdüğünü belirten Bayram Emintürk, şöyle konuştu:
"Devamlı İstanbul'a ürün götürdüğümüz yerler var. Son ürün götürdüğümde aracımın mazotu bitti. Doldurmak için bir akaryakıt istasyonuna gittim. Mazot aldım. Devamlı mazot aldığım bir yerdi. Yaklaşık 10 kilometre yol gittiğimde araba çalışmadı. Gece saat 01.00'de çekici çağırdım. Aracımı Bursa'ya getirdim. Sabah bir motor ustasına gösterdim. Yakıttan kaynaklı olabileceğini söyledi. Suç duyurusunda bulunduk, heyet geldi. Aracın deposundaki yakıttan numune aldılar. Alınan numuneler teste gönderildi. Test sonucunda mazotun içerisinde yüksek miktarda su çıktı. Şu an araç serviste. Yaklaşık 70 gündür araç serviste. Şu ana kadar 40 bin liraya kadar masraf çıktı. Hala bekliyoruz. Masraflar artabilir de. İşim sebebiyle oradan buradan araç bulmaya çalışıyorum. Artık yıprandık. Devamlı aynı kişiden araç isteyemiyorsun. Herkes de aracını vermiyor. Çok mağdurum, zor durumdayım."
'ARABA ONUN İÇİN EKMEK KAPISI, HALA SERVİSTE'
Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Avukat Batuhan Arısoy da, "Müvekkilimiz bizleri arayıp konuyu anlattı. Herhangi bir şey yaptırmadan delil tespit davası için başvurduk. Mahkeme hızlı bir şekilde heyetle birlikte aracın başına giderek 3 şişe numune aldı. Alınan numuneler TÜBİTAK'a gönderildi. Gelen raporda, normalde binde 2 olması gereken su miktarı yüzde 6'ya yakın oranda çıktı. Aracın motorunda yüksek miktarda su olmasından dolayı motoru tamamen kullanılamaz hale geldi. Biz hemen yargılama sürecini başlattık. Yargılama sürecinde müvekkilimizin zararının bir kısmı ödendi fakat müvekkilimin arabası 70 gündür serviste. Müvekkilim aracıyla ticaret yapan bir kişi. Araba onun için ekmek kapısı. Arabası hala serviste" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-04-08 10:37:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğru beslen kanseri yen
YEREL HABERLER Doğru beslen kanseri yen
Bursa Şehir Hastanesi’nde Brakiterapi yöntemiyle kanser tedavisi
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesi’nde Brakiterapi yöntemiyle ...
(Özel) Bu eve giren türbeyle karşılaşıyor Evin içindeki türbeyi her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu eve giren türbeyle karşılaşıyor Evin ...
(Özel) Tencere alana Bodrum'da arsa vaad edilmişti...27 yıldır elinde makbuzu bir umut bekliyor Arsa vadiyle tencere alanlar, firma sahibinin ölmesiyle ortada kaldı Utandığından kimseye derdini bile anlatamadığını belirten arsazede, hakkını istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Tencere alana Bodrum'da arsa vaad edilmişti... ...
İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü Yollar kan gölü, Türkiye genelinde 3 ayda 394 kişi hayatını kaybetti Bursa'daki kazalarda 3 ayda 20 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü Yollar ...
BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
YEREL HABERLER BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
Başkan Işık: “Sosyal yardımlarımızla hayata köprü kuruyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Işık: “Sosyal yardımlarımızla hayata köprü ...
Minik ressamların sergisi tam not aldı
YEREL HABERLER Minik ressamların sergisi tam not aldı
Bursa'da tehlikeli taşımacılık.. Görenler bir daha baktı
YEREL HABERLER Bursa'da tehlikeli taşımacılık.. Görenler bir daha ...
Bursalı fenomen ciğer ustası huzur evi sakinlerini unutmadı
YEREL HABERLER Bursalı fenomen ciğer ustası huzur evi sakinlerini ...
Bursa'da aynı gece çifte kumar baskını
YEREL HABERLER Bursa'da aynı gece çifte kumar baskını
Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle ...
Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar
YEREL HABERLER Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan ...
Yangında dumandan etkilenen köpeğe sağlık görevlisi dakikalarca kalp masajı yaptı
YEREL HABERLER Yangında dumandan etkilenen köpeğe sağlık görevlisi ...
Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı
İyi bir çalışma ortamı için '5S'
YEREL HABERLER İyi bir çalışma ortamı için '5S'
Ölüm tırının sürücüsü beraatini istedi
YEREL HABERLER Ölüm tırının sürücüsü beraatini istedi
Minibüs, trafik ekibinin motosikletine çarptı: 2 polis yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, trafik ekibinin motosikletine çarptı: 2 ...
İnegöl’de beton yol ve tretuvar çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de beton yol ve tretuvar çalışmaları başladı
Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri ...
4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
YEREL HABERLER 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm ...
İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kestel Tiyatro Festivali’nde sahne aldı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kestel Tiyatro ...
BTÜ’de TEKNOAPARK konuşuldu
YEREL HABERLER BTÜ’de TEKNOAPARK konuşuldu
Osmangazi Bilgi Evleri’nde kitap buluşması
YEREL HABERLER Osmangazi Bilgi Evleri’nde kitap buluşması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.