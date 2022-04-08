Bursa Şehir Hastanesi’nde Brakiterapi yöntemiyle kanser tedavisi

Bursa Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Kerem Rahmet Evcümen, brakiterapinin kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yani ışın tedavisi yöntemlerinden biri olduğunu ve en yaygın kullanım alanının kadınlarda rahim ve rahim ağzı kanserleri olduğunu bildirdi.

Dr.Evcümen, brakiterapi tedavi kararının hastalığın evresine göre doktor tarafından verildiğini ve işlem uygulanırken radyasyon onkolojisi uzmanı, medikal fizik uzmanı, radyoterapi hemşiresi ve bazı durumlarda cerrah da dahil olmak üzere bu konuda deneyimli bir tedavi ekibinin olması gerektiğini söyledi.

Jinekolojik kanserlerde radyoterapinin birçok hastada primer tedavi olarak veya cerrahiyi takiben uygulandığını ifade eden Dr.Evcümen, “Brakiterapi bu tümörlerin tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Serviks ve endometrium kanserlerinde intrakaviter radyoterapi tek başına veya eksternal radyoterapi ile birlikte kullanılabilir. Tümör veya tümör yatağına yüksek doz ışın vererek lokal bölgede hastalığın kontrolünün artmasını sağlar. Tümörün çevresindeki sağlıklı doku ve organlara daha az doz vererek muhtemel yan etkileri azaltır ve genellikle dışarıdan uygulanan tedaviye ek olarak uygulanır” diye konuştu.

Doku boşluklarına yerleştirilen aplikatörler içinden radyoaktif kaynak tarafından ışın yayılması ile brakiterapi tedavisinin yapıldığı bilgisini veren Dr. Evcüven “Tedavi genellikle haftada 12 kez olmak üzere 35 seans ve her seans ortalama 520 dakika sürer. Tedavi için önceden belirlenen süre tamamlandığında hasta evine dönebilir. İşlem sonunda radyoaktif kaynak kapatılıp aplikatörler çıkartıldığında, tüm radyoaktif belirtiler ortadan kalkar. İnsan ilişkilerini bu korku nedeniyle sınırlamasına kesinlikle gerek yoktur” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sayılı merkezlerde bulunan brakiterapi cihazının ilimizde Bursa Şehir Hastanesinde bulunduğunun bilgisini veren Dr. Evcüven “Radyasyon onkolojisi biriminde deneyimli ekibimiz ile kanser tanısı alan hastalarımıza brakiterapi uygulaması yapılıyor" ifadelerini kullandı

Dr Evcümen Radyasyon onkolojisi ünitesinde; 2021 yılı boyunca 775 hastaya brakiterapi işlemi uygulandığını sözlerine ekledi.

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