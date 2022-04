Doğru beslen kanseri yen

Kanser hastaları, beslenmelerine hasta olmayanlardan daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, sağlıklı beslenmeyle de bu hastalıkla mücadele edilebileceğini söyledi.

Her gün yapılan yeni çalışmalar, buluşlar ve kazanımlar, insan hayatında sağlığın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Uzun yıllar yapılan çalışmalara rağmen, insanlar bazen sağlığının yanı başında olan sebzeden veya meyveden olduğunu bilemiyor. Bunun için kişisel beslenmenin önemi ortaya çıkarken, Medicana Bursa Hastanesinde yapılan beslenme atölyesiyle onkoloji hastalarına evlerinde neleri kendileri üretebilecekleri aktarıldı. Nelerden sakınmaları gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği aktarılan atölyede, yapılabilecek kolay ama doyurucu tariflerde aktarıldı.

Mine Rana Kahramanoğlu, “Kansere dikkat çekmek hedefiyle, beslenme atölyesi oluşturduk. Sağlıklı beslenerek kendimizi, şekersiz ve unsun gıdalar nasıl yapabiliriz. Doğru nasıl beslenebiliriz. Az malzeme ile ne kadar çok doyabiliriz. Bedenimize iyi gelecek gıdaları nasıl bulabiliriz. Onları hep birlikte burada öğrenmiş olduk. Badem sütü yapımından, hangi yağların sağlıklı olup olmadığı konusunu ele aldık. İnsan aslında önüne geldikçe paket gıdaları ve birçok şeye engel olamıyor. Birçok insanın problemi de beslenme konusunda yediklerine engel olamamaktır. Ancak insan kendi emeği ile yaptığı, kendi elleriyle yaptığı gıdalarla ilgili hem daha kısıtlı yiyecektir. Hem daha az tüketerek, doğru beslenmeyi keşfetmiş olacaktır. Önemli olan insanın, kendine iyi geleni bulamasıdır. İnsanın kendi bedenini dinleyip doğru besini bulması gerekiyor. Ben bunu bundan 20 yıl önce buldum. Şekersiz beslenmek, aslında şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak anlamına gelmiyor. Onun yerine doğal, meyve ve bir takım gıdalarla onun eksikliğini tamamlamaktır. Önemli olan kısımda budur” dedi.

Radyasyon Onkolojisi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım., “Onkoloji hastalarının sağlıklı beslenmesi, hastalığın seyri açısından önemlidir. Kanser hastalarının beslenmesinde organik gıdalarla ve şekersiz şekilde genel bir takım özellikler varken, belirli kanser türlerinde diyetlerindey ise farklılıklar vardır. Beslenmeyle ilgili kanser tedavisinde Kanadalı bilim adamının yaptığı bir çalışmayı görüyoruz. Yapılan çalışma insan vücudu dışında deneysel olarak yapılmakla beraber, insan vücuduna da uyarlanabilir. Bazı gıdaların tümör büyümesini yavaşlattığı tespit edilmiş. Genel olarak söyleyebileceğimiz tümör büyümesini yavaşlatan gıdalar sıralamaya aldığımızda ilk önce sarımsak geliyor. Daha sonra yeşil soğan, soğan, brokoli, bürüksel lahanası, lahana ve yeşilliklerin hepsi diye sıralayabiliriz. Ancak her bir kanser türünün gerilemesine sebep olan farklı beslenme yöntemleri vardır. Beslenmeyi her bir kanser için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bazı gıdalardan da onkoloji hastalarının uzak durması gerekiyor. Şeker ve sütü önermiyoruz. Kişisel bir beslenme yönteminin uygulanması ve bunu da doktor ile birlikte ortak karar verilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Atölyenin sonunda Mine Rana Kahramanoğlu yazdığı kitapları katılımcılara hediye etti.

