Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da A.Y. (26), kuyumcuda altın bozduran A.D.'yi (82) takip edip evine gireceği sırada elindeki para dolu poşeti alıp kaçtı. A.Y.´nin A.D.´yi takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışması sonucu A.Y. yakalandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. A.D., kuyumcuya gidip 10 cumhuriyet altınını 59 bin 750 TL karşılığında bozdurdu. A.D., daha sonra halk otobüsüne binip evine döndü. A.Y. ise kuyumcudan itibaren A.D.'yi takip etti. A.Y., apartmana peşinden girdiği A.D.'nin elindeki para dolu poşeti kapıp kaçtı. A.Y.'nin yaşlı adamı takip ettiği, apartmana girdiği ve çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.D.'nin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, A.Y.'yi Görükle Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Ele geçirilen paralar ise sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-04-08 11:36:42



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