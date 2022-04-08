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Yıldırım'da akıllı dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi, doğru imar uygulaması ile değeri 15 milyon lira olan 3 dönümlük park alanını tek kuruş ödemeden ilçeye kazandırdı

İHA

Yıldırım'da akıllı dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi, doğru imar uygulaması ile değeri 15 milyon lira olan 3 dönümlük park alanını tek kuruş ödemeden ilçeye kazandırdı

Yıldırım Belediyesi, yeni konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları inşa etmek amacıyla imar uygulama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Yıldırım Belediyesi, ‘2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı’ çerçevesinde imar uygulamalarına ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. 152 Evler Mahallesi’nde, metruk haldeki eski sabun fabrikasının bulunduğu alanda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi ile bölgenin değeri artacak. Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen imar uygulaması ile 2 bin metrekarelik yaşam alanı oluşturulurken, 15 milyon TL değerindeki 3 bin metrekarelik park alanı da tek kuruş ödenmeden Yıldırım’a kazandırıldı.
“Büyük düşünüyor ve büyük dönüşüyoruz”
Özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yıkım törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı yıkarak güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yıkıyoruz yol açıyoruz. Yıkıyoruz modern, sağlıklı konutlar yapıyoruz. Yıkıyoruz, park ve sosyal alanlar inşa ediyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz. Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyor, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
152 Evler Mahallesi’nde bulunan metruk haldeki eski sabun fabrikası ile ilgili vatandaşlardan çok sayıda şikâyet aldıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Eskiden sabun fabrikası olan bu alan yıllar içinde adeta bir çöküntü bölgesine dönüştü. Çevredeki vatandaşlardan da burayla ilgili yoğun şikâyet vardı. Şimdi, özel sektör eliyle yaklaşık 5 bin metrekarelik bu alanda kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz doğru imar uygulamaları sayesinde 2 bin metrekarelik modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturacağız. Ayrıca yaklaşık değeri 15 milyon TL olan 3 bin metrekarelik park alanını da kasamızdan tek kuruş çıkmadan Yıldırım’a kazandırıyoruz. İnşallah tasarrufunu sağladığımız bu kaynak Yıldırım ve Yıldırımlılar için başka güzel işlerde kullanılacak. İlçemizin geleceği için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi. Yıkım töreni, Başkan Yılmaz’ın metruk haldeki yapılar ilk kepçeyi vurmasıyla sona erdi.

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