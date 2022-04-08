Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, altın bozduran A.D.'yi (82) takip ederek, evine gireceği sırada elindeki para dolu poşeti alıp kaçan A.Y. (26), emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek "Şeytana uydum" dedi. A.Y., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-04-08 15:03:23



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