"Fazla para almadığım için suçlanmak benim için şereftir" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su faturalarına katı atık bedelini eklemediği için Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından yapılan suç duyurusuna açıklık getirdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Bu suçlama benim için şereftir”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su faturalarından katı atık bedelini kaldırdığı için Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından yargıya şikayet edilmesine tepki gösterdi.

Hürriyet'te; Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen şehirdeki 19.ana okulunun açılışını yapan Alinur Aktaş, suç duyurusuna da temas etti.

Başkan Aktaş, birilerinin algıyla süreci yönetmeye çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Katı atık toplama bedellerinin su faturaları üzerine ilave bir yük oluşturduğu ortada. Bu para vatandaşın cebinden çıkıyordu. Vatandaşa 50 TL su faturası geliyor, yanında da 40 TL katı atık toplama bedeli geliyor; fatura oluyor 90 TL. Dedik ki madem insan hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz, katı atık bedellerini faturadan kaldıracağız. Mudanya Belediye Başkanı, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Böyle suç duyurusunda bulunulmaktan şeref duyarım. Beni böyle bir şeyle suçluyorlar. ‘Hırsızlık yaptı, yolsuzluk yaptı, yanlış bir şey yaptı’ diye suç duyurusunda bulunabilir misin? Allah'a hamdolsun, çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Neymiş, katı atık bedelini kaldırdık ya suç duyurusunda bulunmuş. Ne güzel, milletin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Sen suç duyurusunda bulunmaya devam et. Bak, iki sene önce Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı havuzu kanuni oyunlarla aldı. İki senedir havuz çürüyor, milli servet çürüyor” diye konuştu.

Bursa'da 4 yıldır, enerji, işçilik ve diğer maliyetlerde büyük artışlara rağmen su fiyatlarında indirim yaptıklarını, 5 büyük şehir arasında en ucuz suyun Bursa'da olduğunu hatırlatan Alinur Aktaş, "Su faturası ile ilgili vatandaşın bir gündemi söz konusu değil. Bu konudaki memnuniyeti de çok net görüyoruz. Biz bunlarla uğraşırken, birileri katı atık bedelleriyle uğraşıyor. Bu para İstanbul Ankara, Mersin, Aydın'da alınmıyor. Türkiye’nin 30 büyükşehrinden 6 tanesinde var. Ekim 2020’den itibaren artık Bursa'da da alınmıyor. Birilerinin meclis gererek çok kötü sözlerle meclis üyesi arkadaşlarımızı itham ederek algı oluşturmasını vatandaşın takdirine bırakıyorum. Fatura başına vatandaşlarımıza 3040 lira ek maliyet getirmeye izin vermeyiz. Su faturasını hesaplarken, iki kriter var. Bir tanesi su bedeli, ikincisi de arıtma bedeli. Bu totale bakıldığında 5 büyük şehirde en ucuz Bursa hizmet veriyor. Bu paralar diğer büyükşehirlerde yok. CHP'li belediye başkanı arkadaşlar neden çıkıp mert şekilde söylemiyorlar. Biz de almayacağız diye. İstanbul'da Ak Partili ve CHP'li ilçe belediyeleri almıyor. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Niye alma ısrarı içindesiniz. Tartışmanın sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Fedakarlık varsa bunu yapacak sizsiniz. Böyle bir bedel hiçbir yerde. Aynı kanun diğer şehirlerde de var. Türkiye Cumhuriyetinin vilayeti, aynı su idaresinin mevzuatına onlar da tabi. İnşallah bir daha hiç açılmamak üzere bu konunun kapanmasını temenni ediyorum. Nefret ve öfkeyle ortalığı germek asla kabul etmediğimiz bir gerçek. Kötü söz sahibinindir. Fiyat arttırarak bunları yapma derdinde değiliz" ifadelerini kullandı.

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